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Como cultivar peônias com flores gigantes mesmo sendo iniciante

Jardim

Cultivar peônias com flores do tamanho de pratos são possíveis mesmo para jardineiros iniciantes, desde que um erro crítico no plantio seja evitado. É comum que arbustos saudáveis produzam folhagens exuberantes por anos, mas se recusem a florescer devido a apenas alguns centímetros extras de terra sobre as gemas.

Пион
Photo: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
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Flores gigantes: a importância da exposição e do solo

As peônias herbáceas de flores grandes podem produzir botões com mais de 20 centímetros de diâmetro. Devido ao volume visual, apenas dois ou três arbustos adultos conseguem preencher o espaço que normalmente exigiria dezenas de outras plantas. Para alcançar esse porte, as plantas exigem sol pleno e solo rico em nutrientes com boa drenagem.

"Para obter flores máximas, é fundamental monitorar a umidade do solo, evitando o acúmulo de água, que é fatal para o sistema radicular. Vale lembrar que a recuperação do solo após o período vegetativo ativo é necessária não apenas para hortaliças, mas também para as perenes", afirmou Pavel Korneev, especialista em cuidados com o jardim.

Longevidade e resistência ao frio

As variedades herbáceas destacam-se pela longa vida útil. Em um local adequado, o arbusto pode crescer por décadas, aumentando anualmente a potência do rizoma e a quantidade de hastes florais. A maioria das variedades populares é resistente a invernos rigorosos e dispensa coberturas complexas anuais.

Contudo, a escolha dos vizinhos é crucial. Algumas plantas problemáticas para o jardim podem suprimir o crescimento das peônias ao competir por nutrientes e umidade nas camadas profundas do solo.

"Muitos temem que as flores pesadas e dobradas tombem após a primeira chuva. A solução é instalar um suporte anelar preventivamente, no início da primavera. Os brotos jovens crescem através da estrutura e, no momento da floração, ela fica totalmente oculta pela folhagem", explicou Irina Kolesnikova, consultora de trabalhos sazonais no jardim.

O erro crítico no plantio e suporte

O sucesso da floração depende da profundidade exata do plantio. As gemas de renovação da peônia herbácea devem ficar a rigorosamente 2 a 3 centímetros da superfície do solo. Se a planta for enterrada mais profundamente, ela se tornará apenas ornamental: apresentará folhagem exuberante, mas não produzirá flores por vários anos.

Problema / Parâmetro Solução ou Característica
Plantio profundo Gemas a no máximo 2-3 cm da superfície
Botões pesados Instalação de suporte anelar antes da abertura das folhas
Resistência ao frio Alta; a maioria das variedades não exige cobertura
Local de plantio Sol máximo e ausência de água estagnada

A higiene do terreno também é essencial. Na preparação para o inverno, a poda de rosas e de flores perenes deve ser feita no tempo correto para evitar doenças fúngicas sob a neve.

Variedades para impacto visual

Três variedades consagradas são suficientes para criar um jardim impactante: a "Dinner Plate", com flores de 20 cm em tom rosa claro; a "Sarah Bernhardt", clássico desde 1906, valorizada pelo aroma e flores grandes em arbustos de até 90 cm; e a "Red Charm", um gigante vermelho escuro com alta resistência ao frio.

"Para maximizar o tamanho da flor, não esqueça a adubação orgânica. O uso de aceleradores naturais, como o concentrado de levedura para compostagem, ajuda a preparar o húmus de qualidade que as peônias preferem", destacou o agroquímico Roman Edigarov.

Como otimizar o cultivo de peônias

Procedimentos para garantir a floração e o tamanho máximo das flores.

Etapa 1. Plantio preciso

Posicione as gemas de renovação a 2-3 cm de profundidade do solo. Verifique se a planta não foi excessivamente enterrada para evitar que cresça apenas a folhagem.

Etapa 2. Instalação de suporte

Coloque suportes anelares no início da primavera, antes que as folhas se expandam. O sinal de sucesso é a estrutura ficar invisível sob a folhagem no momento da floração.

Etapa 3. Poda de inverno

Após as primeiras geadas de outono, corte a parte aérea rente ao solo. Isso previne fungos e protege as gemas para a próxima estação.

Etapa 4. Técnica de desbrotamento (Pasin-kovanie)

Para flores de exposição, remova todos os botões laterais, mantendo apenas o botão central de cada haste. Isso direciona todos os nutrientes para uma única flor.

Perguntas frequentes

Por que a peônia cresce, mas não floresce?
A causa mais comum é o plantio excessivamente profundo (gemas a mais de 3-5 cm). Outros fatores incluem sombreamento excessivo ou deficiência de potássio e fósforo no solo.

Quando é o melhor momento para plantar ou dividir os arbustos?
No final de agosto ou em setembro. Nesta fase de dormência, a planta tolera melhor a transplantação e consegue enraizar antes do congelamento do solo.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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