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O erro na profundidade do rizoma que pode matar o Eremurus

Jardim

Plantio de Outono do Eremurus: Guia para o Sucesso da Espécie

O outono é o momento estratégico para plantar o Eremurus. Com o solo ainda retendo o calor do verão, as condições são ideais para que a planta se estabeleça. Este perene, conhecido por seus caules imponentes e raízes singulares, exige precisão na profundidade do plantio; qualquer erro no posicionamento do rizoma pode comprometer a sobrevivência da planta antes da primavera.

ЭРЕМУРУС
Photo: Own work by Cephas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЭРЕМУРУС

Características da Planta e Cuidados com as Raízes

O Eremurus possui um sistema radicular que lembra uma estrela do mar ou uma aranha, composto por raízes suculentas e frágeis que partem de um ponto central. Devido a essa anatomia, a manipulação deve ser extremamente cautelosa para evitar quebras.

"O maior risco ao lidar com o Eremurus são os danos mecânicos. As raízes quebram facilmente, e qualquer rachadura serve como porta de entrada para infecções durante o inverno. Trate o rizoma como se fosse cristal", alerta a agrônoma consultora Olga Semionova.

O plantio pode ser realizado até meados de novembro, desde que o solo permaneça macio. Em termos de floração, a planta é monumental: dependendo da variedade, os caules podem atingir dois metros de altura, com inflorescências que chegam a um metro de comprimento. Para quem deseja expandir o jardim, recomenda-se não cortar as hastes murchas imediatamente, permitindo a autopolinização e o surgimento de novas mudas.

Localização e Condições Ideais

O Eremurus exige sol pleno. A falta de luminosidade resulta em caules finos que tombam facilmente. Quanto ao solo, terras argilosas e pesadas devem ser evitadas. Em áreas com excesso de umidade, a solução é a criação de canteiros elevados para garantir a drenagem.

"Os caules altos funcionam como uma vela. Uma rajada forte de vento pode quebrar a haste na base. Por isso, procure locais protegidos por muros ou cercas densas, mas que não façam sombra na planta", explica o jardineiro Sergey Mikheev.

Para proteger o botão de crescimento contra oscilações térmicas e evitar que a planta seja empurrada para fora da terra durante o congelamento do solo, recomenda-se a aplicação de cobertura orgânica (mulching) antes do inverno.

Como realizar o plantio do Eremurus

O objetivo é garantir a drenagem total e a profundidade exata do ponto de crescimento para evitar o apodrecimento ou o congelamento.

Etapa 1. Preparação da cova e drenagem

Abra uma cova larga o suficiente para que as raízes fiquem na horizontal. Coloque no fundo uma camada de 5 a 10 cm de areia ou brita para evitar o acúmulo de água no colo da planta.

Etapa 2. Montagem do berço de plantio

Forme um pequeno monte de terra vegetal misturada com composto no centro da cova. Posicione o rizoma sobre esse monte, distribuindo as raízes lateralmente sem dobrá-las para cima.

Etapa 3. Ajuste de profundidade e fechamento

Cubra a planta deixando o ponto central de crescimento exatamente entre 5 e 7 cm abaixo do nível do solo. Verifique se a profundidade está correta: menos de 5 cm expõe a planta ao frio, e mais de 7 cm dificulta a floração.

Etapa 4. Proteção contra pragas

Para evitar que roedores consumam o rizoma suculento durante o inverno, instale redes de proteção ou repelentes específicos na cova.

Parâmetro Especificação Técnica
Camada de Drenagem 5-10 cm de areia ou cascalho
Profundidade do Botão 5 a 7 cm abaixo da superfície
Canteiro Elevado 20-30 cm de altura (para solos úmidos)

Perguntas Frequentes

Qual o melhor período de plantio no outono?
O intervalo ideal é entre setembro e outubro. Em regiões mais quentes, a operação pode ser estendida até meados de novembro, desde que o solo não esteja congelado.

É necessário podar a haste após a floração?
Sim, caso não deseje a autopolinização. O corte evita que a planta gaste energia na formação de sementes, direcionando os nutrientes para o fortalecimento do rizoma antes do inverno.

Qual a longevidade da planta no mesmo local?
O Eremurus é longevo e pode permanecer no mesmo ponto por 5 a 7 anos. A divisão do tufo é recomendada apenas quando houver declínio visível na floração.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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