Não apenas uma flor, mas um camaleão: técnicas de plantio e adubação para controle de cor em hortênsias

A cor das flores da hortênsia Hydrangea macrophylla não é determinada apenas pela genética, mas funciona como um indicador químico do solo. O fator decisivo para a pigmentação azul é a disponibilidade de alumínio em forma assimilável pelas raízes, o que ocorre apenas em condições específicas de acidez.
Em solos ácidos (pH entre 4,5 e 5,5), os íons de alumínio se ligam aos antocianinas (pigmentos da planta), resultando em tons frios e azulados. Quando o pH sobe para níveis neutros ou alcalinos, o alumínio torna-se quimicamente ligado e indisponível, fazendo com que a planta floresça em tons de rosa.
É importante notar que tentativas de alterar a cor em canteiros que receberam calagem (correção de acidez) no outono tendem a falhar, pois o efeito do calcário precisa ser neutralizado primeiro. Para manter a cor azul, a planta necessita de um ambiente isolado de agentes alcalinos e da lixiviação excessiva de nutrientes.
Para obter cores saturadas, a preparação da cova é fundamental. O uso de turfa rubra (turfa loira de musgo) é recomendado por possuir acidez natural elevada e estrutura aerada, ao contrário da turfa negra. A orientação técnica é que a cova seja significativamente maior que o torrão da raiz, preenchida inteiramente com o substrato ácido, evitando a mistura direta com a terra comum do jardim.
|Componente / Ação
|Efeito no Desenvolvimento
|Turfa rubra (loira)
|Mantém o nível de pH consistentemente baixo
|Isolamento da cova
|Evita a contaminação por solos neutros ou alcalinos
|Sulfato de alumínio
|Fornece o elemento necessário para o pigmento azul
|Rega regular
|Facilita o transporte de íons de alumínio até as flores
Uma técnica utilizada por alguns cultivadores para garantir a estabilidade química é o plantio dentro de recipientes plásticos com fundo recortado, enterrados no solo. Isso cria uma barreira física que preserva a composição do substrato ácido.
O controle da cor começa na primavera, com o despertar das gemas. A regularidade das aplicações é mais crítica do que a concentração: as intervenções devem ocorrer a cada 7 ou 10 dias até setembro.
Os insumos utilizados são geralmente o alúmen de alumínio ou o sulfato de alumínio. A dosagem indicada é de aproximadamente 5 gramas por litro de água, podendo-se aplicar até 20 litros da solução por arbusto adulto em uma única vez.
A irrigação deve ser abundante. Solos secos bloqueiam a absorção de metais; portanto, mesmo com o pH correto, a falta de água pode causar a palidez das flores.
A manipulação da cor é exclusiva da hortênsia macrophylla (hortênsia comum/de folhas largas). Variedades paniculadas (Hydrangea paniculata) e arbustivas (Hydrangea arborescens) não alteram sua cor via adubação, mantendo a pigmentação genética original, com possíveis mudanças sutis para tons avermelhados apenas no outono.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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