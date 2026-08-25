Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Não apenas uma flor, mas um camaleão: técnicas de plantio e adubação para controle de cor em hortênsias

Jardim

A química das cores: por que a hortênsia muda de tom

A cor das flores da hortênsia Hydrangea macrophylla não é determinada apenas pela genética, mas funciona como um indicador químico do solo. O fator decisivo para a pigmentação azul é a disponibilidade de alumínio em forma assimilável pelas raízes, o que ocorre apenas em condições específicas de acidez.

гортензия
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
гортензия

Em solos ácidos (pH entre 4,5 e 5,5), os íons de alumínio se ligam aos antocianinas (pigmentos da planta), resultando em tons frios e azulados. Quando o pH sobe para níveis neutros ou alcalinos, o alumínio torna-se quimicamente ligado e indisponível, fazendo com que a planta floresça em tons de rosa.

"Se você notar flores rosas e azuis no mesmo arbusto, isso indica que a acidez do solo está distribuída de forma irregular na zona radicular. Para uniformizar a cor, é necessário garantir a homogeneidade do substrato em todo o perímetro da copa", explica o pedólogo Igor Lytkin.

É importante notar que tentativas de alterar a cor em canteiros que receberam calagem (correção de acidez) no outono tendem a falhar, pois o efeito do calcário precisa ser neutralizado primeiro. Para manter a cor azul, a planta necessita de um ambiente isolado de agentes alcalinos e da lixiviação excessiva de nutrientes.

Fundamentos do plantio para tons azulados

Para obter cores saturadas, a preparação da cova é fundamental. O uso de turfa rubra (turfa loira de musgo) é recomendado por possuir acidez natural elevada e estrutura aerada, ao contrário da turfa negra. A orientação técnica é que a cova seja significativamente maior que o torrão da raiz, preenchida inteiramente com o substrato ácido, evitando a mistura direta com a terra comum do jardim.

Componente / Ação Efeito no Desenvolvimento
Turfa rubra (loira) Mantém o nível de pH consistentemente baixo
Isolamento da cova Evita a contaminação por solos neutros ou alcalinos
Sulfato de alumínio Fornece o elemento necessário para o pigmento azul
Rega regular Facilita o transporte de íons de alumínio até as flores

Uma técnica utilizada por alguns cultivadores para garantir a estabilidade química é o plantio dentro de recipientes plásticos com fundo recortado, enterrados no solo. Isso cria uma barreira física que preserva a composição do substrato ácido.

Manejo de adubação e irrigação

O controle da cor começa na primavera, com o despertar das gemas. A regularidade das aplicações é mais crítica do que a concentração: as intervenções devem ocorrer a cada 7 ou 10 dias até setembro.

Os insumos utilizados são geralmente o alúmen de alumínio ou o sulfato de alumínio. A dosagem indicada é de aproximadamente 5 gramas por litro de água, podendo-se aplicar até 20 litros da solução por arbusto adulto em uma única vez.

"O excesso de nitrogênio neste período pode estimular o crescimento excessivo de folhagem em detrimento da floração. Recomenda-se o uso de fertilizantes específicos para hortênsias, que possuem o equilíbrio de nutrientes ajustado para culturas acidófilas", alerta o agroquímico Roman Edigarov.

A irrigação deve ser abundante. Solos secos bloqueiam a absorção de metais; portanto, mesmo com o pH correto, a falta de água pode causar a palidez das flores.

Limitações genéticas: espécies que não mudam de cor

A manipulação da cor é exclusiva da hortênsia macrophylla (hortênsia comum/de folhas largas). Variedades paniculadas (Hydrangea paniculata) e arbustivas (Hydrangea arborescens) não alteram sua cor via adubação, mantendo a pigmentação genética original, com possíveis mudanças sutis para tons avermelhados apenas no outono.

"É comum a confusão entre as espécies. Quem deseja a cor azul deve selecionar especificamente mudas de Hydrangea macrophylla", explica o jardineiro Sergey Mikheev.

Dúvidas frequentes sobre a coloração

  • O ácido cítrico funciona para acidificar o solo? O efeito é temporário, pois é rapidamente degradado por microrganismos do solo. Para estabilidade, recomenda-se enxofre ou fertilizantes fisiologicamente ácidos.
  • Uma única aplicação de alúmen muda a cor de rosa para azul? Não. A mudança de pigmentação é gradual. Interrupções precoces no processo podem resultar em tons arroxeados ou acinzentados.
  • Pregos enferrujados ajudam na cor azul? Não. A ferrugem é óxido de ferro; a planta necessita de alumínio solúvel, que não é fornecido por pregos.
  • Quanto tempo leva para a cor voltar ao rosa? Geralmente em uma estação. Assim que o alumínio na zona radicular é exaurido ou neutralizado, os novos botões assumem o tom rosa.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Crossover Geely Monjaro Plus é submetido a testes de tração em neve profunda
Carros
Crossover Geely Monjaro Plus é submetido a testes de tração em neve profunda
Maquiagem natural para o outono de 2026 prioriza suavidade e tons quentes
Mulher
Maquiagem natural para o outono de 2026 prioriza suavidade e tons quentes
Moda feminina de outono 2026 prioriza calças pretas minimalistas dos anos 90
Mulher
Moda feminina de outono 2026 prioriza calças pretas minimalistas dos anos 90
Mais populares
Plástico sob a banheira: 4 alternativas estilosas para a divisória dos anos 90

O acabamento padrão sob a banheira costuma apresentar problemas estéticos e de durabilidade, exigindo soluções que unam visual e acesso técnico.

Plástico sob a banheira: 4 alternativas estilosas para a divisória dos anos 90
Impacto da psicologia ambiental na escolha de novas cores para paredes
Impacto da psicologia ambiental na escolha de novas cores para paredes
Tendência de saltos cônicos aparece em coleções de luxo e botins
Designer de interiores analisa vantagens da mobília modular em apartamentos
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
GAC GS4 chega ao mercado com versões para cidade e estrada
O detalhe do denim que substitui a barra improvisada no outono 2026
Tendência de acessórios robustos ganha destaque nas passarelas
Tendência de acessórios robustos ganha destaque nas passarelas
últimos materiais
Vladimir Putin assina decreto sobre gestão temporária de infraestruturas críticas
Não apenas uma flor, mas um camaleão: técnicas de plantio e adubação para controle de cor em hortênsias
Tartaristão estabelece critérios de idade reduzida para aposentadoria de mães
Oceano atinge marca térmica inédita com pico em data atípica
Rússia cria sistema de alerta automático para condutores com doenças graves
Estudo sugere que riftogenese e convecções mantélicas geraram lacuna geológica na Terra
Expedição revela vazamento de lixo radioativo no fundo do Atlântico
Por que a Rússia enfrenta falta de combustível em agosto? Entenda as causas
Estudo revela que 90% das empresas britânicas não demitem com uso de IA
Universidade de Southampton propõe nova hipótese para decolagem do Archaeopteryx
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.