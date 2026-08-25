Não apenas uma flor, mas um camaleão: técnicas de plantio e adubação para controle de cor em hortênsias

A química das cores: por que a hortênsia muda de tom

A cor das flores da hortênsia Hydrangea macrophylla não é determinada apenas pela genética, mas funciona como um indicador químico do solo. O fator decisivo para a pigmentação azul é a disponibilidade de alumínio em forma assimilável pelas raízes, o que ocorre apenas em condições específicas de acidez.

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Em solos ácidos (pH entre 4,5 e 5,5), os íons de alumínio se ligam aos antocianinas (pigmentos da planta), resultando em tons frios e azulados. Quando o pH sobe para níveis neutros ou alcalinos, o alumínio torna-se quimicamente ligado e indisponível, fazendo com que a planta floresça em tons de rosa.

"Se você notar flores rosas e azuis no mesmo arbusto, isso indica que a acidez do solo está distribuída de forma irregular na zona radicular. Para uniformizar a cor, é necessário garantir a homogeneidade do substrato em todo o perímetro da copa", explica o pedólogo Igor Lytkin

É importante notar que tentativas de alterar a cor em canteiros que receberam calagem (correção de acidez) no outono tendem a falhar, pois o efeito do calcário precisa ser neutralizado primeiro. Para manter a cor azul, a planta necessita de um ambiente isolado de agentes alcalinos e da lixiviação excessiva de nutrientes.

Fundamentos do plantio para tons azulados

Para obter cores saturadas, a preparação da cova é fundamental. O uso de turfa rubra (turfa loira de musgo) é recomendado por possuir acidez natural elevada e estrutura aerada, ao contrário da turfa negra. A orientação técnica é que a cova seja significativamente maior que o torrão da raiz, preenchida inteiramente com o substrato ácido, evitando a mistura direta com a terra comum do jardim.

Componente / Ação Efeito no Desenvolvimento Turfa rubra (loira) Mantém o nível de pH consistentemente baixo Isolamento da cova Evita a contaminação por solos neutros ou alcalinos Sulfato de alumínio Fornece o elemento necessário para o pigmento azul Rega regular Facilita o transporte de íons de alumínio até as flores

Uma técnica utilizada por alguns cultivadores para garantir a estabilidade química é o plantio dentro de recipientes plásticos com fundo recortado, enterrados no solo. Isso cria uma barreira física que preserva a composição do substrato ácido.

Manejo de adubação e irrigação

O controle da cor começa na primavera, com o despertar das gemas. A regularidade das aplicações é mais crítica do que a concentração: as intervenções devem ocorrer a cada 7 ou 10 dias até setembro.

Os insumos utilizados são geralmente o alúmen de alumínio ou o sulfato de alumínio. A dosagem indicada é de aproximadamente 5 gramas por litro de água, podendo-se aplicar até 20 litros da solução por arbusto adulto em uma única vez.

"O excesso de nitrogênio neste período pode estimular o crescimento excessivo de folhagem em detrimento da floração. Recomenda-se o uso de fertilizantes específicos para hortênsias, que possuem o equilíbrio de nutrientes ajustado para culturas acidófilas", alerta o agroquímico Roman Edigarov

A irrigação deve ser abundante. Solos secos bloqueiam a absorção de metais; portanto, mesmo com o pH correto, a falta de água pode causar a palidez das flores.

Limitações genéticas: espécies que não mudam de cor

A manipulação da cor é exclusiva da hortênsia macrophylla (hortênsia comum/de folhas largas). Variedades paniculadas (Hydrangea paniculata) e arbustivas (Hydrangea arborescens) não alteram sua cor via adubação, mantendo a pigmentação genética original, com possíveis mudanças sutis para tons avermelhados apenas no outono.

"É comum a confusão entre as espécies. Quem deseja a cor azul deve selecionar especificamente mudas de Hydrangea macrophylla", explica o jardineiro Sergey Mikheev

Dúvidas frequentes sobre a coloração

O ácido cítrico funciona para acidificar o solo? O efeito é temporário, pois é rapidamente degradado por microrganismos do solo. Para estabilidade, recomenda-se enxofre ou fertilizantes fisiologicamente ácidos.

O efeito é temporário, pois é rapidamente degradado por microrganismos do solo. Para estabilidade, recomenda-se enxofre ou fertilizantes fisiologicamente ácidos. Uma única aplicação de alúmen muda a cor de rosa para azul? Não. A mudança de pigmentação é gradual. Interrupções precoces no processo podem resultar em tons arroxeados ou acinzentados.

Não. A mudança de pigmentação é gradual. Interrupções precoces no processo podem resultar em tons arroxeados ou acinzentados. Pregos enferrujados ajudam na cor azul? Não. A ferrugem é óxido de ferro; a planta necessita de alumínio solúvel, que não é fornecido por pregos.

Não. A ferrugem é óxido de ferro; a planta necessita de alumínio solúvel, que não é fornecido por pregos. Quanto tempo leva para a cor voltar ao rosa? Geralmente em uma estação. Assim que o alumínio na zona radicular é exaurido ou neutralizado, os novos botões assumem o tom rosa.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.