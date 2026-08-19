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Tagetes no solo recuperam fertilidade e combatem ervas daninhas

Jardim

Ao final do verão, as tagetes (conhecidas como cravos-de-defunto) que param de florescer costumam ser descartadas como lixo de jardim. No entanto, para quem busca a recuperação da fertilidade do solo e a proteção natural dos canteiros, a biomassa dessas plantas é um recurso valioso para a regeneração da terra.

Яркая лента из бархатцев вдоль дорожки
Photo: Pravda.Ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Propriedades biológicas das tagetes no solo

A ação das tagetes no terreno deve-se à presença de tiofeno nas raízes, um composto que atua no controle de ervas daninhas persistentes, como o trigo-averno e a equiseto. Além disso, as fitoncidas presentes na parte aérea auxiliam na supressão de microrganismos patogênicos, reduzindo a incidência de doenças fúngicas no substrato.

Uso da biomassa como adubo orgânico

Quando incorporadas ao solo, as plantas servem como fonte de potássio, nitrogênio e fósforo. A decomposição da matéria orgânica por microrganismos transforma a biomassa em húmus, o que melhora a aeração e a estrutura física da terra, tornando-a mais solta.

Período ideal para a adubação verde

Para garantir que a decomposição ocorra em solo ainda aquecido, a incorporação da biomassa deve ser feita entre o final de agosto e o início de setembro, antes da chegada do frio intenso.

Fator Efeito da aplicação
Ervas daninhas Inibição do crescimento de trigo-averno e equiseto
Pragas Repelência a nematoides e wireworms (larvas de besouro)
Estrutura do solo Aumento da porosidade e acúmulo de húmus

Como incorporar as tagetes ao solo

Método para transformar restos de plantas em adubo e agente protetor do solo, ideal para final de verão.

Etapa 1. Coleta de sementes

No final de agosto, colha as sementes das plantas mais vigorosas para garantir a plantação da próxima temporada.

Etapa 2. Preparação da biomassa

Corte os caules e folhas após o término da floração massiva.

Etapa 3. Incorporação ao terreno

Distribua os resíduos vegetais uniformemente sobre o canteiro e enterre-os com a pá até a profundidade de um golpe (aproximadamente 20-30 cm).

Etapa 4. Decomposição

Deixe a matéria orgânica decompor até a primavera para obter um substrato fértil e aerado.

É importante notar que a ação dos óleos essenciais e do tiofeno é localizada. Portanto, a eficácia depende da densidade da biomassa incorporada em cada camada do solo.

A consultora agronômica Olga Semenova observa que a técnica melhora a composição mecânica de solos pesados, mas ressalta que o controle de pragas exige abordagem sistêmica e não ocorre instantaneamente em uma única temporada.

Já o especialista em hortaliças Alexey Danilov alertou à Pravda.Ru: "O uso de tagetes como adubo verde é um método válido, mas para a nutrição completa de culturas vegetais, apenas a matéria orgânica pode ser insuficiente; fertilizantes complexos continuam sendo parte necessária da agrotecnia".

Perguntas frequentes

Posso deixar as tagetes sobre o canteiro sem enterrar?
A cobertura morta superficial é útil, mas a incorporação ao solo acelera a liberação de fitoncidas e atinge a zona radicular onde ficam as pragas.

Qualquer variedade de tagetes serve para adubação verde?
Sim, mas variedades com sistema radicular mais robusto apresentam melhores resultados no controle de ervas daninhas.

É necessário irrigar após a incorporação?
Se a terra estiver seca, uma rega moderada acelera a atividade das bactérias responsáveis pela transformação da matéria orgânica em húmus.

As plantas podem transmitir doenças?
Se as tagetes apresentarem sinais de oídio ou outros fungos, não devem ser enterradas nem compostadas; nesses casos, a eliminação total é recomendada.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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