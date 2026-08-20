Especialistas explicam a importância da divisão do phlox a cada 5 anos

A floração exuberante dos phlox paniculados transforma qualquer jardim, mas mesmo estas perenes resistentes podem apresentar problemas após invernos rigorosos. Para evitar que os arbustos tombem com o vento ou que as flores diminuam de tamanho, é fundamental equilibrar a rusticidade da planta com intervenções pontuais de rejuvenescimento.
O phlox paniculado destaca-se pela capacidade de sobreviver em condições adversas, dispensando coberturas adicionais em invernos comuns. A planta expande-se rapidamente, formando massas densas com inflorescências que podem atingir 25 centímetros de diâmetro. Essa característica torna a cultura um ponto focal no paisagismo, especialmente quando combinada com caminhos de jardim feitos de cavacos de madeira.
O aroma é outro diferencial, variando conforme a variedade — algumas exalam fragrância apenas de perto, enquanto outras perfumam todo o jardim. Embora tolerem baixa intervenção por anos, sem monitoramento tendem a se tornar selvagens e perder características varietais.
A principal vulnerabilidade do phlox é a fragilidade estrutural. Plantas jovens ou hastes isoladas de novas variedades frequentemente tombam sob o peso das flores ou após chuvas intensas. Para manter a verticalidade, recomenda-se o plantio em grupos ou próximo a arbustos com estrutura rígida, como hortênsias e rosas.
Em áreas sombreadas, a alta umidade e a falta de sol favorecem patologias fúngicas. Nesses casos, é essencial planejar a ventilação do jardim de sombra para reduzir riscos.
O período de floração geralmente ocorre entre o final de julho e agosto. Para evitar a exaustão da planta, as hastes secas devem ser cortadas logo após a floração, impedindo a formação de sementes.
A manutenção do phlox exige regularidade mais do que técnica complexa. O uso de suportes ou amarrações é obrigatório para manter as flores erguidas. A irrigação deve ser feita apenas em secas prolongadas, pois o excesso de água nas raízes é mais prejudicial que a escassez temporária.
|Problema / Ação
|Resultado para a planta
|Ausência de divisão do arbusto
|Diminuição das flores e risco de fungos
|Aplicação de nitrofoska na primavera
|Crescimento vigoroso e flores densas
|Corte de hastes secas
|Preservação de energia para o próximo ano
|Manutenção das hastes no inverno
|Retenção de neve e isolamento térmico das raízes
Embora raramente morram por frio, invernos anômalos podem afetar arbustos antigos. Se a planta demorar a brotar na primavera, aguarde até meados do verão antes de considerar a perda. Para recuperação pós-inverno, pode-se utilizar ureia como fertilizante, porém em doses moderadas para não queimar raízes fragilizadas.
Com que frequência devo dividir os arbustos?
O intervalo ideal é a cada 5 ou 7 anos. Sem isso, o centro do arbusto torna-se lenhoso, resultando em brotos finos e flores pequenas.
Por que as folhas inferiores ficam marrons?
Geralmente é sinal de oídio ou falta de ventilação. Recomenda-se ralear o arbusto ou transplantá-lo para um local mais ensolarado e aberto.
É necessário cobrir o phlox no inverno?
Na maioria das regiões, basta manter as hastes sem podar para reter a neve. Coberturas extras são indicadas apenas para mudas jovens em seu primeiro inverno.
O phlox pode ser plantado na sombra?
A planta tolera meia-sombra, mas em sombreamento intenso ocorre estiolamento (crescimento excessivo e frágil), floração reduzida e maior incidência de fungos.
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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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