Especialistas explicam a importância da divisão do phlox a cada 5 anos

A floração exuberante dos phlox paniculados transforma qualquer jardim, mas mesmo estas perenes resistentes podem apresentar problemas após invernos rigorosos. Para evitar que os arbustos tombem com o vento ou que as flores diminuam de tamanho, é fundamental equilibrar a rusticidade da planta com intervenções pontuais de rejuvenescimento.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флоксы

Vantagens e características do phlox

O phlox paniculado destaca-se pela capacidade de sobreviver em condições adversas, dispensando coberturas adicionais em invernos comuns. A planta expande-se rapidamente, formando massas densas com inflorescências que podem atingir 25 centímetros de diâmetro. Essa característica torna a cultura um ponto focal no paisagismo, especialmente quando combinada com caminhos de jardim feitos de cavacos de madeira.

"Os phlox são extremamente plásticos e crescem em quase qualquer lugar. No entanto, para obter flores grandes, a nutrição primaveril é essencial. Uma única aplicação de nitrofoska no início da temporada fornece o arranque necessário para a formação de hastes florais robustas", explica Alexei Danilov, especialista em culturas de hortaliças de campo aberto.

O aroma é outro diferencial, variando conforme a variedade — algumas exalam fragrância apenas de perto, enquanto outras perfumam todo o jardim. Embora tolerem baixa intervenção por anos, sem monitoramento tendem a se tornar selvagens e perder características varietais.

Desafios: estrutura e sanidade

A principal vulnerabilidade do phlox é a fragilidade estrutural. Plantas jovens ou hastes isoladas de novas variedades frequentemente tombam sob o peso das flores ou após chuvas intensas. Para manter a verticalidade, recomenda-se o plantio em grupos ou próximo a arbustos com estrutura rígida, como hortênsias e rosas.

Em áreas sombreadas, a alta umidade e a falta de sol favorecem patologias fúngicas. Nesses casos, é essencial planejar a ventilação do jardim de sombra para reduzir riscos.

"O escurecimento e o bronzeamento das folhas inferiores indicam que o arbusto permaneceu tempo demais no mesmo local. Patógenos acumulam-se no solo e a densidade excessiva impede a circulação do ar. A divisão para rejuvenescimento a cada 5 ou 7 anos é necessária para preservar a saúde da plantação", afirma a fitopatologista Natalya Drozdova.

O período de floração geralmente ocorre entre o final de julho e agosto. Para evitar a exaustão da planta, as hastes secas devem ser cortadas logo após a floração, impedindo a formação de sementes.

Guia de manutenção e hibernação

A manutenção do phlox exige regularidade mais do que técnica complexa. O uso de suportes ou amarrações é obrigatório para manter as flores erguidas. A irrigação deve ser feita apenas em secas prolongadas, pois o excesso de água nas raízes é mais prejudicial que a escassez temporária.

Problema / Ação Resultado para a planta Ausência de divisão do arbusto Diminuição das flores e risco de fungos Aplicação de nitrofoska na primavera Crescimento vigoroso e flores densas Corte de hastes secas Preservação de energia para o próximo ano Manutenção das hastes no inverno Retenção de neve e isolamento térmico das raízes

Embora raramente morram por frio, invernos anômalos podem afetar arbustos antigos. Se a planta demorar a brotar na primavera, aguarde até meados do verão antes de considerar a perda. Para recuperação pós-inverno, pode-se utilizar ureia como fertilizante, porém em doses moderadas para não queimar raízes fragilizadas.

"O erro principal é a poda total em setembro. Deixe entre 15 e 20 cm de hastes: isso protege o colo da planta e serve como marcador visual na primavera, evitando danos aos brotos durante a capina", observa o jardineiro prático Sergey Mikheev.

Perguntas Frequentes

Com que frequência devo dividir os arbustos?

O intervalo ideal é a cada 5 ou 7 anos. Sem isso, o centro do arbusto torna-se lenhoso, resultando em brotos finos e flores pequenas.

Por que as folhas inferiores ficam marrons?

Geralmente é sinal de oídio ou falta de ventilação. Recomenda-se ralear o arbusto ou transplantá-lo para um local mais ensolarado e aberto.

É necessário cobrir o phlox no inverno?

Na maioria das regiões, basta manter as hastes sem podar para reter a neve. Coberturas extras são indicadas apenas para mudas jovens em seu primeiro inverno.

O phlox pode ser plantado na sombra?

A planta tolera meia-sombra, mas em sombreamento intenso ocorre estiolamento (crescimento excessivo e frágil), floração reduzida e maior incidência de fungos.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.