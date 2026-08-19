Como recuperar plantas ornamentais que tombaram após chuvas fortes

Como recuperar plantas ornamentais após chuvas fortes

Chuvas intensas de final de verão costumam derrubar espécies altas, como floxes, dálias e delfínios. O peso da folhagem encharcada faz com que os arbustos se inclinem em direção ao solo, levando muitos jardineiros a cortar as plantas precocemente por acreditarem que não há recuperação possível.

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Como reerguer e fixar a planta Procedimento para recuperar plantas tombadas sem danificar os tecidos, aplicável desde que os caules não estejam completamente quebrados. Etapa 1. Levantamento cuidadoso Levante os caules com delicadeza para evitar novas fraturas. Verifique se a base da planta está firme; caso o solo tenha sido lavado, adicione terra seca ou cobertura orgânica para evitar excesso de umidade nas raízes. Etapa 2. Escolha da estrutura de suporte Utilize suportes circulares para arbustos volumosos ou instale estacas robustas com cordões de juta ou fitas de jardim tensionadas entre elas para manter a planta ereta. Etapa 3. Fixação sem compressão Prenda a planta de forma suave. O sinal de controle é garantir que o material de amarração não aperte o caule, permitindo a livre circulação da seiva.

"Nunca utilize arames finos para amarrar caules vivos. À medida que a planta cresce, o metal corta os tecidos, abrindo portas para infecções e prejudicando a nutrição das extremidades", alerta o jardineiro Sergey Mikheev

O risco da poda radical precoce

Remover a massa verde de forma prematura interrompe a fotossíntese e o acúmulo de açúcares no rizoma, essenciais para que a planta sobreviva ao inverno. A poda deve ser estritamente sanitária: remoção de galhos quebrados e flores murchas.

"Se o arbusto tombou, mas continua íntegro, basta levantá-lo e amarrá-lo. Uma poda completa em agosto estimula brotos novos que não terão tempo de lignificar antes do frio, resultando na morte dessas partes por congelamento", explica a consultora Irina Kolesnikova

Problema no caule Ação recomendada Inclinação por peso da água Levantamento e fixação em suporte circular Fratura parcial (com casca preservada) Aplicação de tala e fixação com atadura de jardim Quebra total do caule Corte do broto com tesoura na base (corte em anel) Inflorescência pesada Poda apenas da cabeça da flor até a primeira folha forte

Prevenção para a próxima temporada

A recorrência de plantas tombadas geralmente indica falhas no cultivo. Caules frágeis podem ser resultado de falta de luz solar ou plantio excessivamente denso. Nesses casos, a divisão do tufo no outono é recomendada para rejuvenescer a planta e melhorar a ventilação.

"O segredo para flores altas e estáveis é a instalação antecipada dos suportes. Ao colocar a estrutura quando a planta tem apenas 20-30 cm, a folhagem crescerá ao redor dela, ocultando o suporte naturalmente", afirma a designer Anna Bespalova

Outro ponto crítico é a nutrição: o excesso de nitrogênio no meio do verão gera tecidos aquosos e moles. A partir de julho, deve-se priorizar fertilizantes ricos em fósforo e potássio para fortalecer as paredes celulares.

Perguntas frequentes

Posso usar linhas comuns para amarrar? Não, pois são finas demais e podem cortar o caule sob pressão. Prefira tiras de malha elástica, cordão de juta ou abraçadeiras plásticas reguláveis.

Não, pois são finas demais e podem cortar o caule sob pressão. Prefira tiras de malha elástica, cordão de juta ou abraçadeiras plásticas reguláveis. Como agir com dálias que desmoronaram no centro do arbusto? Utilize a amarração em "leque", prendendo cada caule principal a estacas individuais inclinadas para fora, abrindo o centro para a entrada de sol e ar.

Utilize a amarração em "leque", prendendo cada caule principal a estacas individuais inclinadas para fora, abrindo o centro para a entrada de sol e ar. É necessário adubar a planta após levantá-la? Não é necessária fertilização imediata, mas a aplicação foliar de adaptógenos pode auxiliar a planta a superar o estresse mecânico.

Não é necessária fertilização imediata, mas a aplicação foliar de adaptógenos pode auxiliar a planta a superar o estresse mecânico. Quando devo cortar a planta definitivamente? Somente quando as folhas começarem a amarelar e secar naturalmente após as primeiras geadas. Enquanto estiver verde, a folha nutre a raiz.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.