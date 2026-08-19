Como recuperar plantas ornamentais que tombaram após chuvas fortes

Chuvas intensas de final de verão costumam derrubar espécies altas, como floxes, dálias e delfínios. O peso da folhagem encharcada faz com que os arbustos se inclinem em direção ao solo, levando muitos jardineiros a cortar as plantas precocemente por acreditarem que não há recuperação possível.
Procedimento para recuperar plantas tombadas sem danificar os tecidos, aplicável desde que os caules não estejam completamente quebrados.
Levante os caules com delicadeza para evitar novas fraturas. Verifique se a base da planta está firme; caso o solo tenha sido lavado, adicione terra seca ou cobertura orgânica para evitar excesso de umidade nas raízes.
Utilize suportes circulares para arbustos volumosos ou instale estacas robustas com cordões de juta ou fitas de jardim tensionadas entre elas para manter a planta ereta.
Prenda a planta de forma suave. O sinal de controle é garantir que o material de amarração não aperte o caule, permitindo a livre circulação da seiva.
Remover a massa verde de forma prematura interrompe a fotossíntese e o acúmulo de açúcares no rizoma, essenciais para que a planta sobreviva ao inverno. A poda deve ser estritamente sanitária: remoção de galhos quebrados e flores murchas.
|Problema no caule
|Ação recomendada
|Inclinação por peso da água
|Levantamento e fixação em suporte circular
|Fratura parcial (com casca preservada)
|Aplicação de tala e fixação com atadura de jardim
|Quebra total do caule
|Corte do broto com tesoura na base (corte em anel)
|Inflorescência pesada
|Poda apenas da cabeça da flor até a primeira folha forte
A recorrência de plantas tombadas geralmente indica falhas no cultivo. Caules frágeis podem ser resultado de falta de luz solar ou plantio excessivamente denso. Nesses casos, a divisão do tufo no outono é recomendada para rejuvenescer a planta e melhorar a ventilação.
Outro ponto crítico é a nutrição: o excesso de nitrogênio no meio do verão gera tecidos aquosos e moles. A partir de julho, deve-se priorizar fertilizantes ricos em fósforo e potássio para fortalecer as paredes celulares.
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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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