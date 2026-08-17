Lírio-aranha traz elegância tropical e perfume cítrico ao jardim

O Hymenocallis, conhecido popularmente como "lírio-aranha" devido às suas pétalas longas e estreitas que lembram patas de aracnídeos, é uma planta exótica que costuma confundir jardineiros. Embora a aparência sugira parentesco com os lírios, biologicamente ela está mais próxima dos narcisos.
O nome Hymenocallis significa "membrana bonita", referindo-se à coroa central que une a base das estames. O destaque visual são as pétalas de até 15 cm, organizadas em inflorescências em forma de guarda-chuva no topo de hastes altas e resistentes. A planta apresenta uma roseta de folhas cintilantes que mantêm o valor ornamental durante toda a estação.
A planta é ideal para criar pontos de destaque na paisagem, emitindo um aroma que remete à baunilha ou frutas cítricas, intensificando-se ao entardecer. Para quem cultiva em vasos, a combinação com plantas de folhagens vibrantes pode criar um contraste interessante com o branco puro das flores.
O desenvolvimento do lírio-aranha depende diretamente da exposição solar e da qualidade da drenagem. O acúmulo de água nas raízes causa a podridão rápida da base do bulbo. O solo deve ser solto e rico em matéria orgânica.
Processo de plantio e manutenção para garantir a floração, aplicável após o risco de geadas tardias (geralmente no final de maio em regiões temperadas).
Plante o bulbo de modo que o colo fique quase ao nível da superfície ou levemente coberto por terra, garantindo solo rico em orgânicos e bem drenado.
Mantenha regas regulares durante a fase de crescimento, evitando o encharcamento do solo para prevenir o apodrecimento das raízes.
Na segunda metade do verão, utilize fertilizantes minerais complexos com baixo teor de nitrogênio para evitar o crescimento excessivo de folhas em detrimento da maturação do bulbo.
Não corte as folhas imediatamente após a floração; aguarde que a planta processe os nutrientes para formar os botões do próximo ano.
|Parâmetro
|Recomendação Técnica
|Luminosidade
|Sol pleno ou meia sombra leve
|Substrato
|Solo nutritivo com camada de areia ou brita para drenagem
|Rega
|Abundante no crescimento e reduzida após a floração
Em regiões onde as temperaturas caem, o Hymenocallis não sobrevive no solo. Quando as mínimas atingirem entre +5°C e +10°C, interrompa a rega e retire os bulbos com cuidado.
Os bulbos devem ser secos em local ventilado e à sombra, limpos de resíduos de terra e armazenados em ambiente seco a aproximadamente +15°C. Recomenda-se guardá-los em turfa ou serragem para evitar que as escamas desidratem.
Para facilitar a invernada, o cultivo em vasos é indicado, permitindo que os recipientes sejam movidos para porões ou varandas climatizadas.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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