Ureia no jardim: prazos, dosagens e restrições químicas de aplicação

A ureia (ou carbamida) é um dos fertilizantes azotados mais concentrados, contendo cerca de 46% de nitrogênio. Diferente de outros compostos minerais, ela não deixa resíduos que prejudiquem a estrutura do solo após a decomposição. No entanto, a alta concentração exige rigor na dose e na aplicação para evitar a acidificação do terreno ou queimaduras no sistema radicular.
Para a fertilização de base antes do plantio, as granulados secos devem ser distribuídos na proporção de 10 a 20 g por metro quadrado. Em áreas de terreno virgem (celina), essa dose pode ser aumentada em 50%. Após a incorporação do produto ao solo através da aração ou escavação, recomenda-se aguardar uma semana antes de realizar as mudas ou semeaduras. Esse intervalo evita que os produtos da decomposição química da ureia danifiquem as raízes jovens e sensíveis.
O nitrogênio é essencial para culturas perenes durante a primeira metade da estação de crescimento. As dosagens variam conforme a espécie e idade:
A aplicação via pulverização nas folhas é a forma mais rápida de corrigir a deficiência de nitrogênio, com absorção completa em até 48 horas. Este método é especialmente útil em climas frios, quando as raízes ficam passivas e não conseguem absorver nutrientes do solo.
|Cultura
|Dosagem recomendada (g/m²)
|Pepinos
|6–8
|Tomates e Pimentões
|20–22
|Morangos
|15–20
Não se deve misturar ureia com superfosfato ou agentes alcalinizantes, como cinzas de madeira e farinha dolomítica. A reação química entre esses componentes anula a eficácia do nitrogênio. O excesso de ureia provoca o fenômeno de "estiolamento" ou crescimento vegetativo exagerado: a planta desenvolve folhas grandes e verde-escuras, mas reduz drasticamente a produção de frutos.
Método para acelerar a decomposição orgânica de resíduos lenhosos no solo.
Fure a superfície e as laterais do toco com uma furadeira, criando canais profundos para o produto.
Preencha os orifícios com ureia em pó ou granulada até o topo.
Cubra o toco com uma película de plástico para reter a umidade e evitar que o fertilizante seja lavado pela chuva.
Posso aplicar ureia antes do inverno?
Não é recomendado. A ureia decompõe-se rapidamente e a maior parte do nitrogênio seria lavada pelas águas da chuva e degelo antes do início do ciclo vegetativo. Por que não misturar com cinzas?
As cinzas atuam como desacidificantes. A reação química resultante causa perda de nitrogênio para a atmosfera, reduzindo a eficácia de ambos os insumos. A ureia serve para todas as plantas?
Sim, é universal, mas em solos já ácidos, prefira a adubação foliar para evitar a acidificação excessiva do substrato. Qual o sinal de excesso de nitrogênio?
O surgimento de folhagens densas e verde-escuras acompanhadas de pouquíssimos frutos é o principal indicativo de superdosagem.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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