Ureia no jardim: prazos, dosagens e restrições químicas de aplicação

Ureia no jardim: como aplicar o fertilizante nitrogenado sem queimar as raízes

A ureia (ou carbamida) é um dos fertilizantes azotados mais concentrados, contendo cerca de 46% de nitrogênio. Diferente de outros compostos minerais, ela não deixa resíduos que prejudiquem a estrutura do solo após a decomposição. No entanto, a alta concentração exige rigor na dose e na aplicação para evitar a acidificação do terreno ou queimaduras no sistema radicular.

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"A principal vantagem da ureia é a alta concentração de nitrogênio, mas é fundamental incorporá-la ao solo em uma profundidade de até 10 cm. Se aplicada apenas na superfície, grande parte dos nutrientes evapora para a atmosfera", explica o agroquímico Roman Edigarov

Aplicação primaveril e preparação do solo

Para a fertilização de base antes do plantio, as granulados secos devem ser distribuídos na proporção de 10 a 20 g por metro quadrado. Em áreas de terreno virgem (celina), essa dose pode ser aumentada em 50%. Após a incorporação do produto ao solo através da aração ou escavação, recomenda-se aguardar uma semana antes de realizar as mudas ou semeaduras. Esse intervalo evita que os produtos da decomposição química da ureia danifiquem as raízes jovens e sensíveis.

Nutrição de árvores e arbustos

O nitrogênio é essencial para culturas perenes durante a primeira metade da estação de crescimento. As dosagens variam conforme a espécie e idade:

Macieiras adultas: até 250 g por planta.

até 250 g por planta. Groseleiras (arbustos jovens): entre 30 e 40 g por planta.

"Um erro comum é aplicar nitrogênio no final do verão ou outono. Nesse período, as árvores precisam se preparar para o repouso invernal e não estimular a massa foliar. Portanto, as adubações com ureia devem cessar após meados de julho", alerta Pavel Korneev , especialista em cuidados com o jardim.

Adubação foliar e controle fitossanitário

A aplicação via pulverização nas folhas é a forma mais rápida de corrigir a deficiência de nitrogênio, com absorção completa em até 48 horas. Este método é especialmente útil em climas frios, quando as raízes ficam passivas e não conseguem absorver nutrientes do solo.

Cultura Dosagem recomendada (g/m²) Pepinos 6–8 Tomates e Pimentões 20–22 Morangos 15–20

Compatibilidade e restrições químicas

Não se deve misturar ureia com superfosfato ou agentes alcalinizantes, como cinzas de madeira e farinha dolomítica. A reação química entre esses componentes anula a eficácia do nitrogênio. O excesso de ureia provoca o fenômeno de "estiolamento" ou crescimento vegetativo exagerado: a planta desenvolve folhas grandes e verde-escuras, mas reduz drasticamente a produção de frutos.

"Para eliminar tocos de árvores antigos sem precisar cavar, a ureia é uma ferramenta eficiente. Basta fazer furos na madeira, preencher com o fertilizante e cobrir com plástico para acelerar a decomposição", explica o jardineiro Sergey Mikheev

Como eliminar tocos de madeira com ureia Método para acelerar a decomposição orgânica de resíduos lenhosos no solo. Etapa 1. Perfuração Fure a superfície e as laterais do toco com uma furadeira, criando canais profundos para o produto. Etapa 2. Aplicação do fertilizante Preencha os orifícios com ureia em pó ou granulada até o topo. Etapa 3. Isolamento Cubra o toco com uma película de plástico para reter a umidade e evitar que o fertilizante seja lavado pela chuva.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Posso aplicar ureia antes do inverno?

Não é recomendado. A ureia decompõe-se rapidamente e a maior parte do nitrogênio seria lavada pelas águas da chuva e degelo antes do início do ciclo vegetativo. Por que não misturar com cinzas?

As cinzas atuam como desacidificantes. A reação química resultante causa perda de nitrogênio para a atmosfera, reduzindo a eficácia de ambos os insumos. A ureia serve para todas as plantas?

Sim, é universal, mas em solos já ácidos, prefira a adubação foliar para evitar a acidificação excessiva do substrato. Qual o sinal de excesso de nitrogênio?

O surgimento de folhagens densas e verde-escuras acompanhadas de pouquíssimos frutos é o principal indicativo de superdosagem.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.