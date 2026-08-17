Horta vertical com garrafas PET: como montar um sistema modular

Para quem possui pouco espaço no quintal, o cultivo vertical é a solução para aproveitar cada metro quadrado. Em vez de investir em estantes caras, é possível criar torres de plantio utilizando garrafas plásticas de dois litros. Esse método transforma cercas e paredes de depósitos em áreas produtivas para hortaliças, morangos e flores.
Montagem de uma coluna modular de plantio para otimização de espaço, utilizando materiais reciclados e sistema de irrigação por gravidade.
Corte o fundo da primeira garrafa e posicione-a com o gargalo voltado para baixo. Faça furos de drenagem a 5-7 cm de distância da tampa para evitar o apodrecimento das raízes. Preencha com substrato, deixando 2 cm de folga até a borda, e fixe a peça ao suporte com arame.
Prepare as demais garrafas removendo as tampas. Insira o fundo de cada nova unidade no gargalo da anterior, criando um canal vertical contínuo.
Faça cortes em formato de "U" (ou P) com cerca de 5 cm de lado. Dobre a aba plástica para baixo; isso servirá como apoio para o caule da planta e impedirá que a terra caia.
Corte a metade superior de uma garrafa e coloque-a invertida (gargalo para baixo) no topo da torre. Faça um pequeno furo na tampa. A água despejada nesse funil filtrará por todas as camadas de solo.
A terra deve ser solta para permitir a circulação de água por toda a altura da estrutura. Solo excessivamente compactado bloqueia a drenagem, causando seca nos níveis superiores e encharcamento nos inferiores.
A água desce por gravidade, seguindo o princípio da irrigação gota a gota. Em dias ensolarados, o plástico aquece rapidamente, acelerando a evaporação. É necessário monitorar a umidade diariamente.
A estrutura é ideal para ervas aromáticas (manjericão, salsa, endro), alface e morangos remontantes, além de flores pendentes. A altura recomendada é de 5 a 6 garrafas para facilitar a colheita e manutenção.
|Componente
|Recomendação Técnica
|Módulo Inferior
|Drenos obrigatórios a 5 cm da tampa.
|Aberturas Laterais
|Corte em "U" com aba dobrada para baixo.
|Fixação
|Cada nível deve ser preso individualmente ao suporte.
|Funil Superior
|Metade da garrafa com microfuro na tampa.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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