Como renovar canteiros de morango para garantir colheita volumosa

Agosto é o momento estratégico para renovar os canteiros de morango sem comprometer a produtividade. Ignorar essa janela de plantio pode resultar em frutos pequenos ou no desenvolvimento excessivo de folhas em detrimento dos frutos na temporada seguinte. A qualidade do material selecionado agora define o volume da colheita futura.
Técnicas de propagação por divisão ou estolões, focadas na seleção de material saudável e plantio técnico para garantir a fixação das raízes.
Para a divisão de touceiras, escolha plantas vigorosas e utilize apenas as partes externas do tufo, que possuem raízes jovens e claras. No caso de estolões (estolões), priorize a primeira roseta (a mais próxima da planta-mãe), pois ela é a mais nutrida e possui o sistema radicular mais forte. Descarte mudas com folhas murchas ou manchas.
Prepare a terra com compostagem ou húmus de minhoca bem curtido. Evite o uso de esterco fresco para não queimar as raízes jovens. O solo deve ficar leve e rico em matéria orgânica antes da colocação das mudas.
Posicione as mudas com espaçamento de 20 a 25 cm entre plantas (aumente a distância para variedades de grande porte). O ponto central da planta (coroa) deve ficar exatamente ao nível do solo: se ficar enterrado, a coroa apodrece; se ficar muito alto, as raízes podem congelar no inverno.
Regue abundantemente logo após o plantio para que a água atinja toda a zona radicular. Aplique uma camada de palha ou grama seca (mulching) sobre o canteiro para evitar a formação de crostas no solo e reduzir a evaporação da água.
|Tipo de muda
|Recomendação técnica
|Primeira roseta (estolão)
|Material mais forte, apto para plantio imediato.
|Divisão de touceira
|Utilizar apenas partes periféricas com raízes brancas.
|2ª e 3ª rosetas
|Manter para crescimento caso as raízes estejam fracas.
|Mudas com manchas foliares
|Descartar para evitar contaminação do canteiro.
Nos primeiros sete dias após a transposição, a monitoração da umidade deve ser rigorosa. Em períodos de calor intenso, pode ser necessária a irrigação diária. A renovação gradual dos canteiros evita quedas bruscas na colheita anual.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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