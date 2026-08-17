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Como renovar canteiros de morango para garantir colheita volumosa

Jardim

Agosto é o momento estratégico para renovar os canteiros de morango sem comprometer a produtividade. Ignorar essa janela de plantio pode resultar em frutos pequenos ou no desenvolvimento excessivo de folhas em detrimento dos frutos na temporada seguinte. A qualidade do material selecionado agora define o volume da colheita futura.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Como renovar e expandir o morangueiro

Técnicas de propagação por divisão ou estolões, focadas na seleção de material saudável e plantio técnico para garantir a fixação das raízes.

Etapa 1. Seleção do material

Para a divisão de touceiras, escolha plantas vigorosas e utilize apenas as partes externas do tufo, que possuem raízes jovens e claras. No caso de estolões (estolões), priorize a primeira roseta (a mais próxima da planta-mãe), pois ela é a mais nutrida e possui o sistema radicular mais forte. Descarte mudas com folhas murchas ou manchas.

Etapa 2. Preparação do solo

Prepare a terra com compostagem ou húmus de minhoca bem curtido. Evite o uso de esterco fresco para não queimar as raízes jovens. O solo deve ficar leve e rico em matéria orgânica antes da colocação das mudas.

Etapa 3. Plantio e profundidade

Posicione as mudas com espaçamento de 20 a 25 cm entre plantas (aumente a distância para variedades de grande porte). O ponto central da planta (coroa) deve ficar exatamente ao nível do solo: se ficar enterrado, a coroa apodrece; se ficar muito alto, as raízes podem congelar no inverno.

Etapa 4. Rega e cobertura

Regue abundantemente logo após o plantio para que a água atinja toda a zona radicular. Aplique uma camada de palha ou grama seca (mulching) sobre o canteiro para evitar a formação de crostas no solo e reduzir a evaporação da água.

"Se as folhas das rosetas jovens apresentarem manchas ou estiverem murchas, é melhor não arriscar. Doenças são transferidas para o novo canteiro instantaneamente; por isso, selecionamos apenas mudas limpas e vigorosas", alerta a fitopatologista Natalya Drozdova.
Tipo de muda Recomendação técnica
Primeira roseta (estolão) Material mais forte, apto para plantio imediato.
Divisão de touceira Utilizar apenas partes periféricas com raízes brancas.
2ª e 3ª rosetas Manter para crescimento caso as raízes estejam fracas.
Mudas com manchas foliares Descartar para evitar contaminação do canteiro.

Nos primeiros sete dias após a transposição, a monitoração da umidade deve ser rigorosa. Em períodos de calor intenso, pode ser necessária a irrigação diária. A renovação gradual dos canteiros evita quedas bruscas na colheita anual.

Dúvidas frequentes sobre o replantio

  • É possível replantar morangos no final de agosto? Sim, desde que as plantas tenham de 3 a 4 semanas para enraizar antes das primeiras geadas severas.
  • Devo podar as folhas ao transplantar? Para rosetas jovens, recomenda-se manter apenas 2 ou 3 folhas mais fortes para reduzir a evaporação excessiva de água.
  • A divisão da touceira serve para todas as variedades? É o método ideal para morangos que não produzem estolões. Para variedades que produzem muitos estolões, a propagação por rosetas é menos traumática e mais eficiente.
  • Estímulos radiculares funcionam? Soluções diluídas de ácido succínico ou infusão de cinzas podem auxiliar na adaptação, mas a rega constante permanece como o fator principal.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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