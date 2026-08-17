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Plantio tardio de adubos verdes pode prejudicar a fertilidade do solo

Jardim

O plantio imediato de adubos verdes, como mostarda ou facélia, em canteiros vazios costuma ser motivado pela pressa em recuperar a fertilidade do solo. No entanto, o uso indiscriminado de plantas adubantes no final da temporada pode resultar em desperdício de tempo e recursos. Em vez de melhorar a estrutura da terra, o jardineiro pode enfrentar a proliferação de pragas e a acidificação do solo.

Урожай лука и чеснока
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай лука и чеснока

O risco do plantio tardio

Para um desenvolvimento pleno, as plantas exigem entre 40 e 50 dias de calor estável. Sementes plantadas no final de setembro, com a chegada de geadas em cerca de um mês, não conseguem desenvolver sistema radicular ou massa vegetativa suficientes. O resultado são brotos frágeis que não trazem benefícios nutricionais ao solo.

"Devemos nos orientar pela metade de agosto. Se o plantio ocorrer depois disso, as plantas simplesmente não acumularão nitrogênio e matéria orgânica suficientes para atuar como fertilizante", explica Irina Kolesnikova, consultora de trabalhos sazonais no jardim.

Transmissão de doenças e pragas

Um erro comum é utilizar adubos verdes da mesma família das culturas principais. Mostarda, nabo e canola pertencem às brássicas (crucíferas). Se o plano for plantar repolho, rabanete ou rúcula no local na temporada seguinte, o uso dessas espécies é contraindicado.

Essa prática cria um ambiente ideal para a hibernação da pulga-da-couve e da mosca-da-couve, que atacam as mudas jovens logo na primavera. Para garantir a produtividade futura, é indispensável respeitar a rotação de culturas, inclusive com plantas intermediárias.

"Plantar mostarda onde cresceram ou crescerão crucíferas é, na prática, alimentar as pragas. É preferível utilizar aveia ou centeio; são universais e auxiliam na limpeza do solo contra patógenos", observa a agrônoma Olga Semenova.

Problemas na incorporação da massa verde

A eficácia do adubo verde depende da correta processagem da vegetação. Revirar a terra pesada e já resfriada com restos de plantas é trabalhoso e nem sempre vantajoso. Em climas úmidos, se a grama cortada for deixada na superfície sem decomposição rápida, ela pode se transformar em uma massa viscosa, tornando-se um incubador para lesmas e fungos.

Caso o prazo de plantio tenha sido perdido, recomenda-se optar por alternativas como a cobertura morta (palha ou feno) ou a aplicação de composto orgânico pronto. Essas medidas protegem a camada superficial contra a erosão e o congelamento sem os riscos do plantio tardio.

"Quando a terra já está fria, as bactérias benéficas ficam inativas e não conseguem processar os adubos verdes rapidamente. Nesses casos, é melhor deixar os canteiros sob uma camada de matéria orgânica e adiar o plantio para a primavera", afirma Pavel Korneev, especialista em cuidados com o jardim.
Situação Recomendação
Plantio após 15 de setembro Substituir por cobertura morta (mulching)
Canteiro após cultivo de repolho Utilizar gramíneas (centeio, aveia)
Clima frio e excessivamente úmido Evitar a incorporação profunda da vegetação
Regiões sul/quentes Possibilidade de plantio até o início de outubro

Perguntas frequentes

É possível plantar adubos verdes em outubro?

Em regiões frias ou temperadas, é ineficaz pois as plantas não terão tempo de crescer. A exceção é o centeio de inverno, embora seja preferível plantá-lo mais cedo.

O que fazer se os adubos verdes não decompuserem antes do inverno?

Mantenha-os na superfície como cobertura morta. É essencial evitar a formação de uma camada densa e encharcada, que pode favorecer o surgimento de mofo.

Quais são as opções mais seguras para a rotação de culturas?

A facélia e as gramíneas (aveia, centeio) não compartilham a maioria das doenças com culturas hortícolas, podendo ser utilizadas em qualquer canteiro.

É necessário revirar os adubos verdes antes do inverno?

Se a vegetação for pequena, pode-se deixar sem incorporar. Em caso de massa verde abundante, recomenda-se apenas cortar levemente as raízes com um cortador plano (planocultivador), mantendo a folhagem sobre o canteiro.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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