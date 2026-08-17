Plantio tardio de adubos verdes pode prejudicar a fertilidade do solo

O plantio imediato de adubos verdes, como mostarda ou facélia, em canteiros vazios costuma ser motivado pela pressa em recuperar a fertilidade do solo. No entanto, o uso indiscriminado de plantas adubantes no final da temporada pode resultar em desperdício de tempo e recursos. Em vez de melhorar a estrutura da terra, o jardineiro pode enfrentar a proliferação de pragas e a acidificação do solo.
Para um desenvolvimento pleno, as plantas exigem entre 40 e 50 dias de calor estável. Sementes plantadas no final de setembro, com a chegada de geadas em cerca de um mês, não conseguem desenvolver sistema radicular ou massa vegetativa suficientes. O resultado são brotos frágeis que não trazem benefícios nutricionais ao solo.
Um erro comum é utilizar adubos verdes da mesma família das culturas principais. Mostarda, nabo e canola pertencem às brássicas (crucíferas). Se o plano for plantar repolho, rabanete ou rúcula no local na temporada seguinte, o uso dessas espécies é contraindicado.
Essa prática cria um ambiente ideal para a hibernação da pulga-da-couve e da mosca-da-couve, que atacam as mudas jovens logo na primavera. Para garantir a produtividade futura, é indispensável respeitar a rotação de culturas, inclusive com plantas intermediárias.
A eficácia do adubo verde depende da correta processagem da vegetação. Revirar a terra pesada e já resfriada com restos de plantas é trabalhoso e nem sempre vantajoso. Em climas úmidos, se a grama cortada for deixada na superfície sem decomposição rápida, ela pode se transformar em uma massa viscosa, tornando-se um incubador para lesmas e fungos.
Caso o prazo de plantio tenha sido perdido, recomenda-se optar por alternativas como a cobertura morta (palha ou feno) ou a aplicação de composto orgânico pronto. Essas medidas protegem a camada superficial contra a erosão e o congelamento sem os riscos do plantio tardio.
|Situação
|Recomendação
|Plantio após 15 de setembro
|Substituir por cobertura morta (mulching)
|Canteiro após cultivo de repolho
|Utilizar gramíneas (centeio, aveia)
|Clima frio e excessivamente úmido
|Evitar a incorporação profunda da vegetação
|Regiões sul/quentes
|Possibilidade de plantio até o início de outubro
Em regiões frias ou temperadas, é ineficaz pois as plantas não terão tempo de crescer. A exceção é o centeio de inverno, embora seja preferível plantá-lo mais cedo.
Mantenha-os na superfície como cobertura morta. É essencial evitar a formação de uma camada densa e encharcada, que pode favorecer o surgimento de mofo.
A facélia e as gramíneas (aveia, centeio) não compartilham a maioria das doenças com culturas hortícolas, podendo ser utilizadas em qualquer canteiro.
Se a vegetação for pequena, pode-se deixar sem incorporar. Em caso de massa verde abundante, recomenda-se apenas cortar levemente as raízes com um cortador plano (planocultivador), mantendo a folhagem sobre o canteiro.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A percepção de valor de um guarda-roupa nem sempre está ligada ao preço das etiquetas ou à presença de marcas famosas em cada peça escolhida.