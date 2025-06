Como eliminar lagartas do jardim sem venenos — soluções naturais e eficazes

Jardim com folhas comidas? Veja como combater lagartas de forma segura

Você notou buracos nas folhas ou plantas visivelmente devoradas? Pode ser sinal da presença de lagartas — um dos problemas mais comuns em hortas e jardins, especialmente na primavera.

Photo: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущая яблоня

Essas pequenas devoradoras atuam rápido e silenciosamente, comprometendo o crescimento e a saúde das plantas. Mas a boa notícia é que existem formas simples e naturais de se livrar delas — sem recorrer a produtos químicos agressivos.

Segundo este guia prático do portal Pravda.ru, é possível controlar lagartas com ingredientes que você provavelmente já tem em casa.

Como identificar e agir contra lagartas

Sintoma O que significa Solução natural Buracos nas folhas Lagartas se alimentando à noite Spray de tabaco ou sabão Folhas enroladas Lagarta escondida dentro Abrir e retirar manualmente Manchas escuras nas folhas Resíduos deixados pelas lagartas Limpar + pulverizar com água com cinzas Danos apenas à noite Lagartas são noturnas Inspeção matinal e remoção

Mito ou verdade?

Mito: Lagartas exigem pesticida químico

Verdade: Muitas podem ser controladas manualmente ou com infusões naturais.

Verdade: Algumas se transformam em polinizadores inofensivos.

FAQ — perguntas frequentes

Vinagre funciona?

Sim, diluído em água e aplicado com moderação.

Sim, faça uma infusão e borrife nas folhas.

A cada 5 a 7 dias, até desaparecerem os sinais.

Aliás, no Japão é comum coletar lagartas manualmente como gesto de cuidado com a natureza. Um lembrete de que o jardim pode ser tratado com paciência — e não com veneno.