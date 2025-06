Como fazer compostagem com minhocas em casa e transformar lixo em adubo rico

Minhocas em casa? Aprenda a fazer compostagem natural mesmo em apartamento

Transformar lixo em adubo fértil é possível, barato e sustentável. A compostagem com minhocas — também conhecida como vermicompostagem — permite reaproveitar restos de alimentos diretamente em casa, mesmo em pequenos espaços.

Photo: flickr.com by s shepherd, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Червь

Esse método usa minhocas para decompor a matéria orgânica de forma rápida e eficaz, sem cheiro e com alta qualidade do resultado. O composto gerado é chamado de “húmus” e é um dos fertilizantes naturais mais poderosos que existem.

Segundo este guia da Pravda.ru, é possível começar com um simples balde com tampa e paciência. O segredo está em manter o equilíbrio entre resíduos e umidade — e conhecer o que pode ou não ser colocado na caixa.

O que pode e o que não pode ir na sua composteira

Sim Por quê Não Por quê Cascas de frutas Fonte de energia Alho e cebola Antibacterianos naturais Restos de vegetais crus Fibras e nitrogênio Carne, gordura Apodrece e atrai moscas Pó de café, chá Textura ideal Casca de frutas cítricas (em excesso) Ácido demais para minhocas

Mitos e verdades sobre ter minhocas em casa

Mito: Vai feder e sujar tudo.

Verdade: Se bem cuidada, não tem cheiro e é limpa.

Vai feder e sujar tudo. Se bem cuidada, não tem cheiro e é limpa. Mito: Precisa de quintal ou jardim.

Verdade: Cabe até em apartamento, com caixa plástica.

Dicas práticas para iniciantes

Use a espécie Eisenia fetida (minhoca californiana) — mais rápida e resistente.

Mantenha a umidade semelhante à de uma esponja torcida.

Evite luz solar direta e proteja do frio extremo.

Cubra os resíduos com papelão ou serragem seca para evitar mosquinhas.

A compostagem com minhocas é mais do que uma técnica: é um gesto de responsabilidade ambiental que devolve vida ao solo — e transforma lixo em solução. Ideal para quem busca sustentabilidade prática no dia a dia.