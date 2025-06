Este é o maior erro ao plantar mirtilo no jardim — e como evitá-lo

Por que a acidez do solo é crucial para cultivar mirtilos com sucesso

Quem tenta cultivar mirtilo no jardim muitas vezes se frustra com plantas que não crescem, não florescem ou produzem frutas pequenas. A causa mais comum? Um erro básico, mas fatal: o solo está alcalino.

Photo: Own work by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубика

Ao contrário de outras frutas, o mirtilo precisa de um ambiente ácido para prosperar. Isso significa que o pH do solo deve estar entre 4,5 e 5,5. Qualquer valor acima disso e a planta não conseguirá absorver nutrientes essenciais.

Esse detalhe costuma ser ignorado por jardineiros iniciantes. A terra de quintais urbanos raramente é ácida o suficiente, e o uso de fertilizantes comuns pode piorar a situação.

Segundo especialistas, a melhor forma de garantir sucesso no cultivo é medir a acidez do solo antes de plantar. Você pode fazer isso com papel de tornassol, kits caseiros ou aparelhos digitais. O artigo original explica por que isso é tão importante.

Outras frutas que preferem solo ácido

Fruta pH ideal do solo Mirtilo 4,5–5,5 Oxicoco 4,0–5,0 Morango 5,5–6,5 Groselha 6,0–6,5

Erros comuns ao cultivar mirtilo

Plantar em solo neutro ou alcalino sem correção

Usar adubo químico genérico sem considerar o pH

Regar com água alcalina da torneira

Se o solo for muito alcalino, você pode corrigi-lo com enxofre elementar, serragem de pinheiro ou turfa. Outra opção é cultivar em vasos com substrato controlado.

Curiosamente, muitos jardineiros só percebem o problema quando a planta já apresenta folhas amareladas ou crescimento atrofiado — sinais claros de deficiência nutricional causada pelo pH errado.

Aliás, aqui vai uma dica pouco conhecida: o chá de casca de banana pode ajudar a acidificar levemente o solo — mas deve ser usado com moderação.