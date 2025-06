Plantas com pó branco nas folhas? Veja como acabar com o fungo da “neve falsa” do jardim

Míldio pulverulento: como tratar esse fungo com soluções naturais e eficazes

Se você reparou em um pó branco nas folhas das suas plantas, atenção: isso pode ser míldio pulverulento, um fungo comum que ataca jardins, hortas e canteiros, principalmente em épocas úmidas e quentes.

Photo: commons.wikimedia.org by Rosser1954 Roger Griffith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мучнистая роса

O aspecto “empoeirado” nas folhas e caules indica que os esporos do fungo estão se espalhando — o que compromete a fotossíntese e o crescimento da planta.

Com o tempo, a planta enfraquece, perde folhas e pode até morrer se o tratamento não for iniciado logo no início da infestação.

Segundo alerta publicado pelo portal Pravda, a melhor estratégia é combinar soluções naturais com prevenção — mantendo o ambiente arejado e a rega controlada.

Como identificar o míldio pulverulento

Pó branco ou acinzentado nas folhas, especialmente na parte superior;

Folhas murchas, amareladas e com crescimento travado;

Deformações nas bordas e aspecto seco mesmo com solo úmido.

Tratamentos recomendados

Leite diluído: 1 parte de leite para 9 de água — borrifar 2x por semana;

1 parte de leite para 9 de água — borrifar 2x por semana; Bicarbonato: 1 colher (chá) por litro de água, com uma gota de detergente neutro;

1 colher (chá) por litro de água, com uma gota de detergente neutro; Enxofre em pó: aplicar diretamente nas folhas (uso com cuidado);

aplicar diretamente nas folhas (uso com cuidado); Ventilação: evitar que as plantas fiquem muito próximas ou abafadas.

Aliás, o segredo está em agir cedo. Quando o fungo é percebido a tempo, dá para salvar a planta e evitar contaminações no jardim todo.