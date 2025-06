Como deixar seu pé de uva mais doce? Adubação certa no verão faz toda a diferença

Adubação do videira: o que usar no verão para mais frutos e sabor

Quer produzir cachos de uva doces e suculentos? Então é fundamental entender como funciona a adubação da videira durante o verão. Nessa fase, a planta exige nutrientes específicos para florescer e frutificar com qualidade.

De acordo com recomendações de agrônomos, o segredo está no equilíbrio entre nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes — sem exageros.

O que aplicar no verão

Fósforo (P): fortalece raízes e ajuda na formação dos frutos;

fortalece raízes e ajuda na formação dos frutos; Potássio (K): essencial para acúmulo de açúcares e resistência da planta;

essencial para acúmulo de açúcares e resistência da planta; Magnésio e Boro: importantes para folhas saudáveis e fixação dos cachos.

Quando e como adubar

Inicie a aplicação após a brotação, quando os ramos já estiverem ativos;

Prefira fertilizantes líquidos diluídos, aplicados no solo úmido;

Evite fertilizar em horários de sol forte — prefira início da manhã ou fim da tarde.

Erros comuns

Excesso de nitrogênio: gera muita folha e pouca fruta;

Uso de produtos clorados: podem salinizar o solo e prejudicar raízes;

Adubação muito tardia: afeta o sabor e atrasa a colheita.

Aliás, uva doce começa no cuidado com a raiz. E adubar com critério é o primeiro passo para colher bons frutos.