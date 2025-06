Você sabe mesmo como e quando deve amontoar batatas? Dica simples que dobra sua colheita

Quem cultiva batatas em casa sabe que não basta plantar e esperar. Uma das técnicas mais importantes para o bom desenvolvimento da planta é o amontoamento — ou seja, acumular terra ao redor do caule em momentos específicos.

Photo: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Esse processo simples, mas muitas vezes ignorado, melhora o rendimento, protege contra o sol direto e estimula a formação de novos tubérculos. É como dar um empurrãozinho natural à planta para produzir mais.

De acordo com uma publicação no site Pravda, o amontoamento correto pode fazer toda a diferença entre uma colheita mediana e uma produção farta — mesmo em pequenas hortas urbanas.

Por que amontoar batatas?

Quando você cobre a base da planta com terra fofa, ela tende a emitir novos brotos subterrâneos chamados estolões, onde se formam as batatas. Além disso:

Protege os tubérculos da luz, evitando que fiquem verdes e tóxicos.

Melhora a ventilação e a drenagem ao redor da planta.

Reduz a competição com ervas daninhas.

Quando e como fazer

O primeiro amontoamento deve ser feito quando a planta atingir 15–20 cm de altura. Use uma enxada ou até mesmo as mãos para puxar terra solta ao redor do caule, formando uma pequena “montanha”.

Repita o processo após 2 a 3 semanas, ou sempre que novos brotos aparecerem. Evite usar terra compactada ou muito molhada.

Erros comuns

Amontoar muito cedo: pode enterrar brotos ainda frágeis.

pode enterrar brotos ainda frágeis. Fazer com solo seco ou duro: dificulta o crescimento das raízes.

dificulta o crescimento das raízes. Levantar terra demais de uma vez: pode quebrar o caule.

Dica extra: o melhor momento para amontoar é logo após uma chuva ou irrigação — quando o solo está úmido e fácil de manusear.

Aliás, cuidar da batata é quase um gesto de carinho: quanto mais atenção você dá agora, mais gratidão você colhe depois — literalmente.