Folhas amarelas no alho? Pode ser falta de nitrogênio — veja como salvar sua colheita

O alho é uma das culturas mais populares entre os hortelões, mas também uma das mais sensíveis ao desequilíbrio nutricional. Quando falta nitrogênio no solo, os sinais aparecem rápido — e, se ignorados, comprometem a colheita.

Photo: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Folhas amareladas, crescimento estagnado e bulbos pequenos são sintomas clássicos da deficiência de nitrogênio. Essa condição afeta a formação da parte aérea da planta, que é essencial para o acúmulo de nutrientes no bulbo.

De acordo com especialistas citados no portal Pravda, a deficiência pode ser revertida se detectada a tempo — mas exige ação rápida e precisa.

Sinais de alerta no cultivo do alho

Folhas mais velhas ficam amareladas e depois secam.

As plantas ficam finas, frágeis e crescem pouco.

As raízes se desenvolvem mal e os bulbos permanecem pequenos.

Consequências da falta de nitrogênio

Além de reduzir o tamanho e o peso do alho, a deficiência de nitrogênio afeta sua capacidade de armazenamento. Bulbos mal nutridos tendem a apodrecer mais rápido e têm sabor menos marcante.

Como corrigir o problema

A primeira medida é aplicar adubos nitrogenados — como ureia ou nitrato de amônio — com cuidado para não exagerar. Para quem prefere alternativas naturais, um bom biofertilizante é o extrato de urtiga, rico em nitrogênio e fácil de preparar.

A aplicação deve ser feita no início do desenvolvimento vegetativo, e repetida a cada 15 dias, se necessário. Evite aplicar com sol forte ou em solo seco, para não queimar as raízes.

Com atenção aos sinais e manejo correto, é possível reverter a deficiência e garantir uma colheita saudável e saborosa.

Aliás, cuidar do alho pode ser também um exercício de observação: quando você aprende a “ler” as plantas, tudo na horta fica mais simples.