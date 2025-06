Regar demais também mata: 5 erros comuns que estão prejudicando suas plantas

Você cuida com carinho das plantas, mas elas continuam murchando, com folhas amareladas ou raízes apodrecidas? Talvez o problema esteja na forma como você está regando. Especialistas alertam que os erros mais comuns na jardinagem envolvem o ato mais básico de todos: molhar as plantas.

Photo: commons.wikimedia.org by Benoit Rochon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бачка для полива

De acordo com agrônomos e jardineiros experientes, regar em excesso ou da maneira errada pode sufocar as raízes, atrair fungos e até matar as espécies mais resistentes.

1. Regar com muita frequência

Nem toda planta precisa de água todos os dias. Em solo constantemente úmido, as raízes não respiram, apodrecem e ficam vulneráveis a doenças.

2. Regar em horários errados

Evite regar ao meio-dia, quando o sol está forte: a água evapora antes de ser absorvida. Prefira o início da manhã ou final da tarde.

3. Molhar apenas as folhas

A água deve atingir a base da planta e o solo. Molhar as folhas pode favorecer fungos e não nutre as raízes.

4. Usar o mesmo volume de água para tudo

Cactos, orquídeas e samambaias têm necessidades diferentes. Respeitar o tipo de planta e seu ambiente é essencial para uma rega correta.

5. Não observar o solo

Use o dedo: se o solo estiver seco até 2 cm de profundidade, é hora de regar. Se ainda estiver úmido, aguarde mais um ou dois dias.

Em resumo, menos pode ser mais. Um jardim saudável depende de atenção e equilíbrio — e isso começa com a forma como você oferece água às plantas. Ajuste sua rotina e veja como tudo floresce com mais vigor.