Achava que dente-de-leão era só mato? Veja por que ele pode salvar seu jardim em 2025

Muitos jardineiros ainda torcem o nariz quando veem dente-de-leão (Taraxacum officinale) no quintal. Mas em 2025, com a popularização da jardinagem ecológica, essa planta antes considerada invasora está ganhando o status de aliada do solo e da biodiversidade.

Photo: web.archive.org by Станислав Соломахин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Одуванчики

Segundo especialistas em jardinagem, o dente-de-leão oferece benefícios importantes tanto para o equilíbrio ecológico do jardim quanto para o desenvolvimento de outras plantas.

1. Melhora a qualidade do solo

Suas raízes longas ajudam a “aerar” o solo compactado e puxam nutrientes das camadas mais profundas. Quando a planta morre, esses nutrientes ficam disponíveis para as plantas ao redor.

2. Atrai polinizadores essenciais

As flores amarelas do dente-de-leão são uma das primeiras a aparecer na primavera e servem de alimento para abelhas, borboletas e outros insetos. Isso fortalece o ecossistema do jardim como um todo.

3. Previne erosão e protege contra pragas

A cobertura vegetal formada por dente-de-leão ajuda a manter o solo estável e úmido. Além disso, ele serve como distração para alguns insetos que, de outro modo, atacariam suas hortaliças.

4. É comestível e medicinal

Todas as partes da planta são comestíveis: folhas em saladas, raízes para chá, flores para vinagre e geleia. É rica em potássio, ferro e vitaminas A e C.

Como controlar sem erradicar

Ao invés de arrancar todos os dentes-de-leão, você pode controlá-los mantendo áreas delimitadas para seu crescimento. Cortar antes da floração reduz a dispersão de sementes, mas sem eliminar os benefícios das raízes.

Curiosamente, o que muitos veem como “erva daninha” pode ser exatamente o que seu solo precisa para se recuperar, principalmente em locais pobres em matéria orgânica.

Em tempos de jardinagem mais consciente, o dente-de-leão deixa de ser vilão e assume seu papel como planta companheira — bonita, útil e surpreendentemente generosa.