Você tem nogueira no quintal? Veja por que essa árvore pode prejudicar outras plantas

Quem tem uma nogueira no quintal costuma valorizar a sombra generosa, a beleza da copa e, claro, os frutos nutritivos. Mas o que muitos jardineiros e horticultores não sabem é que essa árvore imponente pode representar riscos para outras plantas do entorno.

Photo: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Грецкий орех

De acordo com relatos de especialistas internacionais, a nogueira-preta (Juglans nigra) e, em menor grau, a nogueira-comum (Juglans regia) liberam uma substância chamada juglona. Essa toxina natural tem efeito alelopático — ou seja, inibe o crescimento de outras plantas ao redor.

A juglona é liberada principalmente pelas raízes da árvore, mas também está presente nas folhas caídas, na casca dos frutos e até no pólen. Quando acumulada no solo, ela altera o ambiente químico, dificultando a germinação e o desenvolvimento de culturas vizinhas.

Entre as plantas mais sensíveis à juglona estão o tomate, a berinjela, a batata, a pimenta, o repolho, a couve-flor, o feijão e até algumas flores ornamentais, como azaleias e rododendros. Essas espécies tendem a apresentar murcha inexplicável, crescimento lento e morte precoce quando plantadas próximas à nogueira.

Além disso, há relatos de que a juglona pode persistir no solo mesmo após a remoção da árvore, continuando a afetar a vegetação por meses ou até anos. Por isso, a simples poda ou retirada da nogueira pode não ser suficiente para eliminar os efeitos tóxicos.

Para minimizar os impactos, especialistas recomendam:

Evitar plantar hortaliças e flores sensíveis num raio de até 15 metros da nogueira;

Fazer compostagem separada das folhas da nogueira, pois a juglona não é totalmente degradada no processo comum;

Priorizar espécies tolerantes, como milho, beterraba, cenoura, cebola, lírios, narcisos e samambaias.

Também é importante observar o solo: em terrenos compactados e mal drenados, a juglona tende a se acumular mais facilmente, potencializando seus efeitos negativos.

Curiosamente, o efeito alelopático da nogueira é uma estratégia natural de defesa, que reduz a competição por recursos e favorece sua própria sobrevivência. Porém, no ambiente controlado de uma horta doméstica, essa característica pode ser desafiadora.

Por isso, antes de plantar ou manter uma nogueira em áreas produtivas, vale analisar o impacto potencial e planejar o uso do espaço com atenção. Nem tudo o que parece inofensivo no jardim está realmente ali para ajudar.