Plante a beterraba ao lado deste vegetal e veja sua colheita dobrar

Quem cultiva uma horta sabe que nem todas as plantas se dão bem quando crescem lado a lado. Assim como os humanos, algumas espécies se ajudam, enquanto outras competem e prejudicam o desenvolvimento mútuo. No caso da beterraba, escolher os companheiros certos pode fazer toda a diferença na hora da colheita.

Photo: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ростки свеклы

Embora pareça uma raiz resistente e pouco exigente, a beterraba responde muito bem à técnica de plantio conhecida como “associação de culturas”. Essa prática consiste em posicionar espécies que se beneficiam mutuamente no mesmo canteiro, otimizando o espaço, afastando pragas e promovendo o equilíbrio do solo.

De acordo com a fonte consultada, entre os melhores vizinhos da beterraba estão cebola, alho, alface e couve. Essas hortaliças não competem por nutrientes e ainda ajudam a manter certos insetos afastados. O alho e a cebola, por exemplo, possuem propriedades repelentes naturais que reduzem a incidência de pulgões e larvas.

A alface, por ser de crescimento rápido e ocupar pouco espaço, é ideal para intercalação com beterrabas, pois não interfere na formação das raízes. Já a couve melhora a estrutura do solo e contribui com sombreamento leve, favorecendo o microclima do canteiro.

Por outro lado, alguns vegetais devem ser evitados perto da beterraba. O milho, por exemplo, consome muito nitrogênio e pode reduzir a disponibilidade desse nutriente essencial para o crescimento das raízes. A mostarda e o espinafre também não são boas companhias, pois secretam substâncias alelopáticas que inibem o desenvolvimento da beterraba.

Outra recomendação importante é evitar o plantio próximo a plantas da mesma família, como acelga e beterraba-selvagem, para reduzir o risco de doenças comuns e ataque de pragas específicas. O ideal é diversificar o canteiro, respeitando o espaçamento entre espécies e aproveitando ao máximo suas interações benéficas.

Além de melhorar o rendimento, a associação de culturas reduz a necessidade de defensivos e fertilizantes, tornando o cultivo mais sustentável. Com o tempo, o solo se torna mais fértil e equilibrado, favorecendo o crescimento natural das plantas e diminuindo o trabalho do jardineiro.

Para quem deseja uma horta mais produtiva, saudável e ecológica, vale observar não só o que se planta, mas também onde e com quem. A escolha dos vizinhos da beterraba pode ser o segredo para colheitas generosas e hortas mais resistentes.

Aliás, curiosamente, agricultores antigos já aplicavam esse conhecimento intuitivamente, muito antes dos estudos modernos em agroecologia. A sabedoria popular mais uma vez mostra seu valor — e continua fazendo diferença nos quintais de hoje.