A frequência de lavagem das cortinas depende da função do cômodo, não da estação

Manter as cortinas apenas nas grandes limpezas de primavera e outono acumula, silenciosamente, substâncias que degradam o ar interno. O tecido atua como uma barreira física constante, retendo poeira de fora, fuligem, esporos e resíduos químicos. Quando a saturação é atingida, qualquer corrente de ar ou abertura da janela devolve esses partículas ao ambiente habitado.

Photo: NewsInfo.Ru by Ксения Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Устаревшие шторы с ламбрекеном

A frequência de lavagem não é definida pela estação, mas pela função do cômodo e pela carga de poluentes externos. Cada superfície coleta resíduos em velocidades distintas:

Na cozinha, o tecido absorve vapores, odores e microgotas de gordura, exigindo lavagem a cada quatro ou seis semanas. Em quartos e berços, a acumulação de fios têxteis e células de pele ocorre mais rapidamente, recomendando-se a limpeza a cada dois meses. Salas de estar e escritórios sujam mais devagar, desde que haja ventilação regular, permitindo intervalos de três a quatro meses.

A proximidade de obras ou vias movimentadas acelera esse processo. O som e a fuligem impregnam as fibras mais depressa. Mesmo tecidos densos, como blackout, necessitam de limpeza a cada um e meio ou dois meses nesses cenários. A ausência dessa rotina resulta em manchas cinzentas fixas e na perda da estrutura original do material.

Método de lavagem

A manutenção prolongada da vida útil do tecido depende do respeito à técnica de lavagem em máquina.

Antes de iniciar o ciclo, todas as peças metálicas ou plásticas devem ser removidas. Ganchos deixados na máquina podem rasgar o tecido ou danificar o tambor. A cortina deve ser dobrada com cuidado, evitando amassados profundos que exigirão posterior passadoria. O tambor deve permanecer parcialmente vazio; esse espaço é essencial para que a água e o detergente circulem livremente, removendo a sujeira do interior das fibras.

Para a maioria dos tecidos de cortina e tule, os parâmetros seguros são:

Programa: "Delicado" ou "Lavar à mão".

Temperatura: máxima de 30 graus.

Esfregaçadora: desligada ou limitada a 400 rotações.

Produto: géis líquidos. O pó em sólido não se dissolve completamente na malha fina, deixando manchas brancas residuais.

Após o ciclo, a cortina deve ser pendurada no trilho ainda úmida. O peso próprio da água estica o tecido, eliminando a necessidade de usar ferro de passar. Isso preserva a integridade de materiais sensíveis ao calor.