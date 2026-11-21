Manter as cortinas apenas nas grandes limpezas de primavera e outono acumula, silenciosamente, substâncias que degradam o ar interno. O tecido atua como uma barreira física constante, retendo poeira de fora, fuligem, esporos e resíduos químicos. Quando a saturação é atingida, qualquer corrente de ar ou abertura da janela devolve esses partículas ao ambiente habitado.
A frequência de lavagem não é definida pela estação, mas pela função do cômodo e pela carga de poluentes externos. Cada superfície coleta resíduos em velocidades distintas:
Na cozinha, o tecido absorve vapores, odores e microgotas de gordura, exigindo lavagem a cada quatro ou seis semanas. Em quartos e berços, a acumulação de fios têxteis e células de pele ocorre mais rapidamente, recomendando-se a limpeza a cada dois meses. Salas de estar e escritórios sujam mais devagar, desde que haja ventilação regular, permitindo intervalos de três a quatro meses.
A proximidade de obras ou vias movimentadas acelera esse processo. O som e a fuligem impregnam as fibras mais depressa. Mesmo tecidos densos, como blackout, necessitam de limpeza a cada um e meio ou dois meses nesses cenários. A ausência dessa rotina resulta em manchas cinzentas fixas e na perda da estrutura original do material.
A manutenção prolongada da vida útil do tecido depende do respeito à técnica de lavagem em máquina.
Antes de iniciar o ciclo, todas as peças metálicas ou plásticas devem ser removidas. Ganchos deixados na máquina podem rasgar o tecido ou danificar o tambor. A cortina deve ser dobrada com cuidado, evitando amassados profundos que exigirão posterior passadoria. O tambor deve permanecer parcialmente vazio; esse espaço é essencial para que a água e o detergente circulem livremente, removendo a sujeira do interior das fibras.
Para a maioria dos tecidos de cortina e tule, os parâmetros seguros são:
Programa: "Delicado" ou "Lavar à mão".
Temperatura: máxima de 30 graus.
Esfregaçadora: desligada ou limitada a 400 rotações.
Produto: géis líquidos. O pó em sólido não se dissolve completamente na malha fina, deixando manchas brancas residuais.
Após o ciclo, a cortina deve ser pendurada no trilho ainda úmida. O peso próprio da água estica o tecido, eliminando a necessidade de usar ferro de passar. Isso preserva a integridade de materiais sensíveis ao calor.
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A planta prioriza o crescimento vegetativo se o vaso for grande demais ou se receber excesso de nitrogênio; a indução floral exige 14 horas de escuridão e temperaturas entre 12°C e 16°C.