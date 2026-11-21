Janela com vazamento de ar: o teste do papel que define a intervenção

A sensação de corrente de ar em janelas de PVC ou alumínio durante o inverno nem sempre indica a quebra de um componente. Na maioria das vezes, o sintoma é a perda de estanqueidade causada pelo afrouxamento da pressão da folha contra o batente. Para diagnosticar a falha e restaurar a função de isolamento, são necessários apenas uma folha de papel e uma chave hexagonal.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Регулировка оконной фурнитуры

Identificação do desvio de vedação

A falha na vedação é frequentemente invisível a olho nu. Para localizar o ponto exato da infiltração, utiliza-se o teste de tração: coloca-se uma folha de papel entre a folha da janela e o quadro, fechando a estrutura sobre ela. Ao tentar puxar o papel, a resistência indica a condição da vedação. Se o papel deslizar livremente, há insuficiência de pressão naquele ponto; se houver resistência ou se o papel rasgar, a hermeticidade está preservada. Este procedimento deve ser repetido em todo o perímetro, com atenção rigorosa aos cantos e às dobradiças.

Ajuste de pressão e limite de intervenção

Confirmada a folga, a correção consiste na regulagem dos excêntricos (roletes metálicos localizados no perfil da folha). Com a janela aberta, identifica-se o furo para a chave hexagonal ou a marca de referência no rolete. O ajuste é feito girando o excêntrico em direção à borracha de vedação para aumentar a força de compressão.

A verificação é cíclica: ajusta-se o mecanismo, fecha-se a janela e repete-se o teste do papel até que a resistência seja sentida. É fundamental não aplicar a pressão máxima desnecessariamente, pois o excesso de compressão acelera a deformação da borracha e reduz a vida útil do componente.

Diferenciação entre ajuste e falha estrutural

Se a regulagem dos excêntricos não cessar a entrada de ar, a causa migra da ferragem para a vedação material ou instalação. Borrachas ressecadas, com rachaduras ou acúmulo de poeira impedem o fechamento hermético e exigem limpeza com silicone ou a substituição total da guarnição.

O limite da intervenção doméstica é atingido quando a origem do fluxo de ar não é a folha da janela, mas sim a base do peitoril ou as junções entre o quadro e a parede. Nestes casos, a causa é a degradação da espuma de expansão ou do selante do vão. Como se trata de uma falha no vão de instalação e não no mecanismo de fechamento, a solução requer a revedação técnica dos encontros, procedimento que demanda a intervenção de profissionais especializados.