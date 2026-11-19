Pedra líquida: a troca do rejunte por selagem define o sucesso do revestimento

A substituição do revestimento cerâmico tradicional pelo chamado "pedra líquida" altera a lógica de execução de banheiros, movendo a prioridade da colagem de peças para a aplicação de uma camada monolítica de material mineral. A principal decisão técnica reside na eliminação das juntas de rejunte, que são os pontos críticos de infiltração, acúmulo de sujeira e proliferação de fungos em áreas úmidas.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Серый кафель на стене

Composição e Preparação da Base

O sistema de pedra líquida é composto por uma mistura de polímeros modificados, microcimento e agregados minerais, como partículas de mármore, granito ou quartzo. A aplicação consiste em uma camada fina, entre 2 e 3 mm, que resulta em uma superfície contínua e sem emendas. Do ponto de vista operacional, o material apresenta alta adesão, o que permite a aplicação sobre diversas bases — como concreto, drywall e até cerâmicas vitrificadas — sem a necessidade obrigatória de demolição do acabamento anterior.

Execução e Dependências Técnicas

A viabilidade do acabamento depende rigorosamente do controle ambiental durante a fase de cura. A temperatura do ambiente não deve ser inferior a 15 °C, e a ventilação deve ser adequada para garantir a polimerização correta e a resistência mecânica do revestimento. A etapa de aplicação envolve o uso de espátulas para distribuir a massa; movimentos circulares e técnicas de estiramento são utilizados para mimetizar as veias e texturas naturais de pedras como travertino ou mármore.

Riscos e Finalização

Apenas a aplicação da massa não garante a impermeabilização total do sistema. Para que a superfície se torne efetivamente hidrofóbica e resistente à água, especialmente em zonas de box e bordas de banheiras, é indispensável a etapa final de lixamento seguida da aplicação de um verniz selador. Esta camada final é o que transforma a porosidade do mineral em uma barreira contra a umidade, assegurando que a estética do material não seja comprometida por infiltrações.

Diferenças Operacionais e Sensoriais

Diferente da cerâmica, que é um material frio e fragmentado, a pedra líquida cria um bloco único que pode ser estendido das paredes ao piso e bancadas, unificando a arquitetura do espaço. O resultado é uma superfície com toque térmico mais agradável e a eliminação total de linhas de rejunte, transferindo o esforço da obra da precisão do corte da peça para a habilidade da aplicação da massa e o rigor da selagem.