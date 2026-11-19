A substituição de um peitoril de PVC amarelado ou riscado nem sempre é a única solução. Como a remoção da estrutura é um processo trabalhoso e oneroso, a pintura surge como a alternativa técnica para restaurar a estética da peça, com uma durabilidade estimada entre 3 e 5 anos, desde que a sequência de obra seja respeitada.
A escolha entre a durabilidade do acabamento ou o descascamento precoce não depende da marca da tinta, mas da preparação do substrato. Segundo Mikhail Svetlinov, gestor da empresa Remstroi-24, aproximadamente 70% das falhas em pinturas de PVC ocorrem devido à negligência no tratamento da superfície. O plástico, por natureza, possui baixa porosidade, o que dificulta a ancoragem do material.
A economia no lixamento e na aplicação do primer reduz a vida útil do serviço, levando a reparos recorrentes em um intervalo de 6 a 12 meses. Em contrapartida, a execução rigorosa dessas etapas dobra a resistência do revestimento.
O uso de solventes agressivos ou compostos à base de álcool é contraindicado, pois podem comprometer a integridade estrutural do PVC. A decisão pelo tipo de esmalte deve basear-se na prioridade do ambiente:
Para que o resultado final seja sustentável, a execução deve seguir a ordem de dependência técnica:
Primeiro, a limpeza profunda com solução saponácea seguida de desengorduramento químico. Riscos profundos devem ser corrigidos com massa específica para plástico e lixados após a secagem. O passo seguinte é o matização: o lixamento de toda a superfície para criar a rugosidade necessária à adesão da tinta.
A aplicação do primer para plástico (em uma ou duas camadas) é a etapa que garante a conexão entre a base e o acabamento. Recomenda-se que o primer e a tinta sejam do mesmo fabricante para evitar incompatibilidades químicas.
A pintura deve ser feita em duas camadas finas. No caso de tintas em lata, o rolo é a ferramenta preferencial por garantir maior densidade e uniformidade que o pincel. Já para aerossóis, a distância de 30 a 40 cm é essencial para evitar escorridos.
O ciclo de cura completa exige no mínimo 24 horas. Para reforçar a proteção mecânica, a aplicação de um verniz acrílico ou poliuretanico sobre a tinta é a medida final de preservação. O desempenho do peitoril, portanto, é resultado de 80% de preparação e 20% de aplicação.
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A estabilidade da estrutura depende do amaciamento preciso das fatias e da espessura correta da massa.