Molhar tijolo antes de assentar? O erro de hidratação que compromete a parede

A decisão de molhar ou não o tijolo antes da assentamento não deve ser baseada em costumes de canteiro, mas na porosidade do material e nas condições climáticas. O objetivo técnico dessa operação é proteger a integridade da argamassa: como o cimento depende da água para a hidratação e o endurecimento correto, um tijolo excessivamente seco atua como uma esponja, absorvendo a água da mistura instantaneamente.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ровная кирпичная кладка

Riscos da desidratação da argamassa

Quando o tijolo retira a água da argamassa no momento do contato, ocorrem falhas estruturais invisíveis ao acabamento. A consequência direta é a redução da resistência do rejunte, o surgimento de fissuras nas juntas de contato e a perda de adesão entre os materiais. Esse risco é amplificado em dias quentes e secos, onde a evaporação natural soma-se à absorção do material, comprometendo a durabilidade da parede.

Avaliação da necessidade de preparação

A escolha entre molhar ou manter o material seco depende de um teste prático de higroscopia. Ao aplicar gotas de água na superfície do tijolo, observa-se a reação: se a água for absorvida rapidamente, o material é altamente poroso e exige a pré-umidificação. Caso as gotas permaneçam na superfície por um tempo considerável, o tijolo é denso e a preparação com água é desnecessária.

Execução e limites técnicos

A operação de preparação deve ser equilibrada para não comprometer a execução. O erro comum é confundir a umidificação com o encharcamento. A presença de uma película de água na superfície do tijolo prejudica o contato com a massa, tornando a alvenaria instável ou "móvel" durante a montagem.

Além da porosidade, a escolha depende da química do produto utilizado. Argamassas modernas e colas específicas possuem níveis de absorção calculados pelos fabricantes; portanto, a instrução técnica do fornecedor prevalece sobre a prática geral. Tijolos de baixa absorção de água não requerem preparação, e a insistência em molhá-los pode dificultar a montagem sem oferecer qualquer benefício técnico.