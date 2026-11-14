Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Justiça russa confisca apartamento de proprietário que fez registro fictício de estrangeiros
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Região de Tambov cria critério financeiro que eleva custo de permanência para migrantes
Cérebro lento demais: sinal invisível que precede a perda de memória
Clima surpreendente em capitais: transição outonal redefine proporções do casaco
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Pressão controlada não é cura: por que parar o remédio por conta própria é perigoso
Toyota pede paridade tarifária ao Departamento de Comércio dos EUA após oferta à Audi
Ragdoll e Maine Coon são opções comuns para famílias com crianças pequenas

Limpeza de controle remoto: o risco real do uso de acetona

Casa & Imóveis

Quando um controle remoto de televisão começa a apresentar falhas, exigindo que as teclas sejam pressionadas com força excessiva ou respondendo apenas ocasionalmente, a causa raramente é uma pane eletrônica catastrófica. Na maioria dos casos, o problema reside na interface física entre a borracha do botão e a placa de circuito impresso.

Пульт
Photo: commons.wikimedia.org by Stock Catalog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пульт

O funcionamento do dispositivo baseia-se em placas condutivas localizadas sob cada tecla de borracha. Ao pressionar o botão, ocorre o fechamento do contato elétrico, enviando o sinal ao televisor. Com o tempo, a infiltração de poeira, gordura e resíduos pegajosos cria uma camada isolante sobre esses contatos, impedindo a condução elétrica eficiente e forçando o usuário a aplicar mais pressão para vencer a barreira de sujeira.

Procedimento de limpeza e conservação

Para restaurar a funcionalidade de botões específicos que pararam de responder, é necessária a remoção mecânica dos resíduos. O processo deve seguir etapas rigorosas para evitar danos permanentes ao hardware:

1. Desmontagem: Remova as pilhas. Identifique se há parafusos ou se o chassi é mantido por travas plásticas. No segundo caso, utilize uma espátula de plástico ou palheta para abrir a carcaça, evitando riscos ou quebras no plástico.

2. Tratamento da placa: As trilhas condutoras da placa eletrônica devem ser limpas com cotonetes levemente umedecidos em álcool isopropílico. A escolha deste agente é crucial por sua alta volatilidade e baixa condutividade. É indispensável aguardar a evaporação completa do solvente antes de qualquer nova etapa.

3. Higienização da membrana: A parte superior de borracha (teclado) pode ser lavada com água morna e detergente neutro para remover a gordura acumulada. A secagem total desta peça é obrigatória antes da remontagem para evitar curtos-circuitos.

Riscos e limitações técnicas

O uso de acetona ou solventes agressivos é estritamente contraindicado. Tais substâncias podem derreter a carcaça plástica, degradar a borracha dos botões e, principalmente, remover a camada condutiva da placa, tornando o dano irreversível.

Caso a limpeza não restaure a função, o problema pode ser o desgaste físico da camada condutiva. Soluções improvisadas, como a aplicação de grafite de lápis ou folhas de alumínio, apresentam riscos: o grafite possui baixa aderência na borracha e o alumínio pode se desprender, causando curto-circuito entre trilhas adjacentes. Para estes casos, a solução técnica segura é o uso de kits de reparo condutivos específicos.

Para diagnosticar se a falha está nos botões ou no emissor infravermelho, pode-se utilizar a câmera de um smartphone. Ao apontar o LED do controle para a lente e pressionar uma tecla, a tela do aparelho deve exibir um lampejo de luz (invisível a olho nu). Vale notar que alguns modelos de smartphones possuem filtros IR que podem impedir a visualização desse efeito.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Esmalte Manucurist Cherry Red com aplicação imprecisa na passarela Miu Miu
Mulher
Esmalte Manucurist Cherry Red com aplicação imprecisa na passarela Miu Miu
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Receitas e Culinária
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Mulher
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Mais populares
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas

Análise de veterinários russos revela como genética e manejo ambiental determinam a longevidade de diferentes raças felinas em comparação a gatos sem raça definida.

Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Cupcake de limão: precisão na emulsão e estabilização de coberturas
Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria? Polina Petrova China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva
Couve-flor frita em 15 minutos: técnica de floretes pequenos com recheio de queijo e mostarda
Sanduíche de roti com atum: contraste entre massa quente e recheio frio
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
últimos materiais
Justiça russa confisca apartamento de proprietário que fez registro fictício de estrangeiros
Limpeza de controle remoto: o risco real do uso de acetona
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Região de Tambov cria critério financeiro que eleva custo de permanência para migrantes
Cérebro lento demais: sinal invisível que precede a perda de memória
Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático
Clima surpreendente em capitais: transição outonal redefine proporções do casaco
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Pressão controlada não é cura: por que parar o remédio por conta própria é perigoso
Toyota pede paridade tarifária ao Departamento de Comércio dos EUA após oferta à Audi
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.