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Adicionar areia à tinta em escadas: o tipo certo e os métodos de aplicação

Casa & Imóveis

O acréscimo de areia à tinta ou ao verniz aplicado em degraus externos não é uma medida de economia de material, mas uma técnica prática para reduzir o risco de escorregamento quando a superfície está molhada ou coberta por gelo. Após a pintura, a formação de uma película lisa torna as escadas perigosas em ambientes abertos, especialmente após a chuva ou a neve.

Нанесение гидроизоляции на кладку
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нанесение гидроизоляции на кладку

A origem do problema de aderência

Quando tinta ou verniz comuns são aplicados sobre degraus de madeira ou concreto, cria-se uma camada uniforme. A presença de umidade ou gelo reduz drasticamente a fricção entre o calçado e essa superfície. A adição de partículas sólidas finas gera um microrrelevo que melhora a tração dos pés no revestimento. Esse método é aplicado na revestimento de varandas, terraços, rampas e escadas externas.

O tipo de areia adequado

A areia de rua comum não é apropriada, pois pode conter terra, impurezas orgânicas e frações grossas que comprometem a aparência do acabamento. O ideal é utilizar areia de quartzo limpa e seca, na fração adequada, ou uma adição mineral anti-derrapante específica. Partículas maiores criam um relevo mais evidente, enquanto um preenchimento muito fino pode não garantir a aspereza necessária.

É fundamental respeitar as recomendações do fabricante quanto à dosagem, já que não existe uma proporção universal para todos os compostos. Antes de iniciar o trabalho completo, recomenda-se a realização de uma área de teste para avaliar a textura final e a facilidade de manutenção da superfície.

Métodos de aplicação da textura

Existem duas abordagens principais para criar um revestimento áspero: a primeira consiste em misturar o enchimento na tinta ou no verniz antes da aplicação; a segunda envolve espalhar partículas minerais sobre a camada ainda úmida e fixá-las com uma segunda demão de produto. O segundo método permite um controle mais preciso do grau de aspereza, embora em ambos os casos a instrução específica do material deva ser seguida rigorosamente.

Limitações e considerações práticas

A adição de areia não torna a escada totalmente segura: a neve e o gelo continuam exigindo remoção regular. Além disso, superfícies muito ásperas acumulam sujeira mais rapidamente e são mais difíceis de limpar. O objetivo é encontrar um equilíbrio razoável entre aderência, estética e praticidade de limpeza.

O princípio físico é simples: partículas sólidas formam um microrrelevo que aumenta a aderência do calçado à superfície pintada. Essa técnica é utilizada em conjunto com aditivos anti-derrapantes prontos e revestimentos específicos para estruturas externas.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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