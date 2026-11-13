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Toalhas viram pedra: resíduo que prende as fibras e mata o volume original

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Com o passar do tempo, as toalhas de felpa perdem a sua suavidade, ficando rígidas e achatadas. Este problema raramente está relacionado com o envelhecimento do próprio tecido, mas sim com a acumulação de resíduos de detergente e sais minerais da água da torneira nas fibras. Estes depósitos fazem com que as fibras da felpa se colem umas às outras, reduzindo a sua elasticidade.

Сложенные полотенца
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сложенные полотенца

O uso regular de amaciador de roupa é, muitas vezes, a causa desta deterioração. Os componentes destes produtos formam uma fina película na superfície, que não só torna o material menos agradável ao toque, como também reduz significativamente a sua capacidade de absorção. A utilização de bicarbonato de sódio, que limpa as fibras de forma eficaz sem o uso de produtos químicos agressivos, pode restaurar o volume e o conforto originais das toalhas.

Processo de Lavagem

A organização adequada do processo de lavagem é essencial para a remoção eficaz dos resíduos de produtos químicos domésticos. Evite sobrecarregar o tambor da máquina de lavar roupa: os tecidos necessitam de espaço suficiente para que os resíduos de detergente sejam completamente removidos. Adicione meia chávena de bicarbonato de sódio ao tambor; para uma carga completa, aumente a quantidade para uma chávena (200 ml).

Utilize detergente da roupa comum na dosagem habitual, juntamente com o bicarbonato de sódio. O amaciador de roupa deve ser completamente excluído do ciclo, pois cria uma película que impede a restauração da suavidade das fibras. A definição ideal é um programa para algodão a uma temperatura de 40-60°C. Um passo fundamental é ativar a função de enxaguamento extra, que garante a remoção de nódoas neutralizadas.

Após a lavagem, retire as peças da máquina imediatamente e abane-as vigorosamente. Esta ação mecânica desamassa as fibras, restaurando a sua forma.

Métodos de Secagem

Mesmo a lavagem mais perfeita não produzirá os resultados desejados se as instruções de secagem não forem seguidas. O método de secagem afeta diretamente a suavidade das fibras.

Ao secar as toalhas ao ar livre, estique-as cuidadosamente antes de as pendurar e escolha um local bem ventilado. A utilização da máquina de secar é aceitável num ciclo delicado: o movimento do tambor ajuda a levantar as fibras, criando mais volume. Evite passar a ferro. A pressão excessiva comprime as fibras do tecido turco, destruindo permanentemente a sua suavidade.

Mudar para um ciclo de lavagem com bicarbonato de sódio, evitar o uso excessivo de amaciador e seguir os procedimentos de secagem corretos podem restaurar a suavidade até mesmo das toalhas que pareciam irreversivelmente danificadas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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