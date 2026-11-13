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Propriedade real do vidro líquido: barreira capilar, não estanqueidade

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A humidade no porão manifesta-se nas paredes como manchas húmidas e eflorescências. Isto indica que a humidade está a interagir ativamente com o betão, causando deterioração da superfície e odor. Para reduzir a higroscopicidade do material e protegê-lo da penetração de água pelos poros, é utilizada uma impregnação de silicato conhecida por silicato de sódio. Não se trata de uma solução de impermeabilização completa, mas sim de uma medida para limitar a absorção de humidade por capilaridade.

Силиконовый герметик
Photo: commons.wikimedia.org by Achim Hering, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Силиконовый герметик

Preparação e Aplicação

O silicato de sódio é uma solução alcalina que penetra na estrutura do betão e sela os seus poros. Para preparar a solução de trabalho, misture 400 gramas de silicato de sódio com 1 litro de água limpa. As proporções podem variar consoante a marca, pelo que é importante ler as instruções do fabricante antes de começar. Misture os componentes gradualmente, até obter uma mistura completamente homogénea.

A aplicação requer uma preparação cuidadosa do substrato. As paredes devem ser limpas de pó, sujidade, revestimentos antigos e fragmentos soltos de betão. O objetivo deste processo é abrir os poros do material para que a impregnação possa ser absorvida. O composto é aplicado com um pincel ou rolo numa camada fina e uniforme, evitando a acumulação. Após a secagem completa da primeira camada, aplique uma segunda. O uso de vestuário de proteção, como luvas e óculos de proteção, é essencial quando se trabalha com silicato de sódio, uma vez que a reação alcalina do produto irrita a pele e as mucosas.

Limitações do Método

A impregnação com silicato é eficaz contra a absorção de humidade por capilaridade, mas não resolve o problema se a água penetrar sob pressão, se existirem fissuras profundas ou juntas danificadas na estrutura, ou se ocorrer condensação constante devido a uma ventilação deficiente. O silicato de sódio não substitui a reparação de fugas e a melhoria da circulação de ar. A sua eficácia dá-se apenas como parte de uma abordagem abrangente que inclua a proteção das superfícies contra a humidade e a manutenção de um microclima seco na cave.
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Author`s name Petr Ermilin
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