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Quando descartar panelas com revestimento antiaderente: critérios de segurança

Casa & Imóveis

O desgaste de panelas e frigideiras com revestimento antiaderente (PTFE) gera uma dúvida comum: o risco reside no risco visual do risco ou na integridade química do material? Para determinar se um utensílio deve ser descartado, é preciso analisar a profundidade do dano à superfície e a natureza do resíduo liberado.

Сковорода с нагаром
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сковорода с нагаром

Riscos de partículas e a realidade biológica

Estudos realizados por pesquisadores australianos indicam que superfícies de teflon danificadas podem liberar micro e nanopartículas de plástico. Em simulações laboratoriais, observou-se que uma única pequena rachadura pode liberar cerca de 9.100 partículas, enquanto danos severos podem elevar esse número a 2,3 milhões. No entanto, a análise técnica do Instituto Federal de Avaliação de Riscos da Alemanha (BfR) pondera que, quando ingeridas acidentalmente, essas partículas de teflon geralmente não são absorvidas pelo organismo, sendo eliminadas naturalmente.

Critérios para substituição do material

O critério para a substituição não é a data de compra, mas a condição física da camada antiaderente. Pequenas abrasões superficiais não exigem a troca imediata. O descarte torna-se obrigatório quando a integridade da superfície é comprometida nos seguintes cenários:

  • Sulcos profundos que expõem o metal da base.
  • Lascas visíveis no revestimento.
  • Descamação ativa, onde fragmentos do material se soltam e se misturam aos alimentos.

Nestes casos, a perda da função antiaderente é acompanhada pelo risco real de ingestão de fragmentos do revestimento.

Conservação e prevenção de danos

O risco mais crítico para a saúde não advém de riscos superficiais, mas do superaquecimento. Quando submetido a temperaturas extremas, o PTFE sofre degradação térmica, liberando vapores nocivos. Para preservar a superfície e evitar a degradação química, a operação deve seguir limites rígidos:

Gestão de temperatura: Evite chamas altas. Para selagens de alta temperatura, como em bifes, utilize superfícies de ferro fundido ou aço inoxidável.

Ação mecânica: Utilize exclusivamente utensílios de silicone ou madeira. O uso de metais provoca a ranhura do material.

Higienização: É proibido o uso de esponjas de aço ou agentes abrasivos, que removem a camada protetora por fricção excessiva.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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