Quando descartar panelas com revestimento antiaderente: critérios de segurança

O desgaste de panelas e frigideiras com revestimento antiaderente (PTFE) gera uma dúvida comum: o risco reside no risco visual do risco ou na integridade química do material? Para determinar se um utensílio deve ser descartado, é preciso analisar a profundidade do dano à superfície e a natureza do resíduo liberado.
Estudos realizados por pesquisadores australianos indicam que superfícies de teflon danificadas podem liberar micro e nanopartículas de plástico. Em simulações laboratoriais, observou-se que uma única pequena rachadura pode liberar cerca de 9.100 partículas, enquanto danos severos podem elevar esse número a 2,3 milhões. No entanto, a análise técnica do Instituto Federal de Avaliação de Riscos da Alemanha (BfR) pondera que, quando ingeridas acidentalmente, essas partículas de teflon geralmente não são absorvidas pelo organismo, sendo eliminadas naturalmente.
O critério para a substituição não é a data de compra, mas a condição física da camada antiaderente. Pequenas abrasões superficiais não exigem a troca imediata. O descarte torna-se obrigatório quando a integridade da superfície é comprometida nos seguintes cenários:
Nestes casos, a perda da função antiaderente é acompanhada pelo risco real de ingestão de fragmentos do revestimento.
O risco mais crítico para a saúde não advém de riscos superficiais, mas do superaquecimento. Quando submetido a temperaturas extremas, o PTFE sofre degradação térmica, liberando vapores nocivos. Para preservar a superfície e evitar a degradação química, a operação deve seguir limites rígidos:
Gestão de temperatura: Evite chamas altas. Para selagens de alta temperatura, como em bifes, utilize superfícies de ferro fundido ou aço inoxidável.
Ação mecânica: Utilize exclusivamente utensílios de silicone ou madeira. O uso de metais provoca a ranhura do material.
Higienização: É proibido o uso de esponjas de aço ou agentes abrasivos, que removem a camada protetora por fricção excessiva.
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A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.