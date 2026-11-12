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Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples

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Não raro, as tesouras deixam de cortar com precisão: amassam o papel, rasgam o tecido ou deixam a borda irregular. Antes de descartar a ferramenta, é possível recuperar parte da sua função com métodos domésticos simples, que não exigem equipamentos especializados.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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A origem do desvio

O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina. A qualidade do corte depende da presença de rebarbas, acúmulo de sujeira, estado do parafuso central e do encaixe perfeito entre as lâminas. Limpar a ferramenta e verificar a firmeza da articulação antes de qualquer intervenção é o primeiro passo. Quanto menos metal for removido durante o processo, mais durável será a ferramenta.

Métodos de recuperação

Para uma afiação mais estrutural, uma pedra de lapidação de grão fino é a ferramenta indicada. Se a construção da tesoura permitir, o ideal é desmontá-la. A pedra deve ser umedecida com água ou óleo, conforme seu tipo. As lâminas passam pela pedra em movimentos retos, respeitando o ângulo de fábrica. Após o processo, remove-se o pó e testa-se o corte em uma folha de papel.

Em casos de leve deterioração, uma lixa de grão fino ou médio pode ser usada. Dobra-se a lixa com o lado abrasivo para fora e faz-se de 10 a 15 cortes longos com a tesoura, percorrendo toda a extensão das lâminas. Esse método remove pequenas irregularidades e melhora temporariamente o desempenho, mas não restaura completamente a geometria da borda de corte.

O papel-alumínio serve para ajustes leves. Dobra-se a folha em 6 a 8 camadas e realizam-se de 15 a 20 cortes. Por ser um metal mole, o alumínio não realiza uma afiação profunda, mas consegue eliminar rebarbas isoladas. É uma medida intermediária entre afiações completas.

Para correções locais em pequenos trechos da lâmina, uma agulha de metal espessa ou a parte lisa de uma alfineteira podem ser úteis. Os movimentos devem ser leves, sem pressão excessiva. Essa técnica corrige defeitos menores, mas é ineficaz contra danos profundos.

Verificação e limites

O teste final é feito em uma folha de papel comum. Um bom corte é reto, sem amassados ou bordas rasgadas em toda a linha. Para tesouras de alfaiate, a verificação deve ser feita também em tecido. Após o uso, recomenda-se limpar a ferramenta e aplicar periodicamente uma gota de óleo de máquina na articulação.

Esses métodos domésticos são eficazes para o desgaste normal. No entanto, diante de lascas profundas, curvatura nas lâminas ou folga excessiva no eixo, a intervenção segura é buscar um profissional especializado.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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