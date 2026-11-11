Isolação acústica em apartamentos: a ordem correta para bloquear o ruído

A tentativa de eliminar o ruído externo em um apartamento começa, frequentemente, por escolhas estéticas, como a compra de cortinas pesadas ou a troca indiscriminada de janelas. No entanto, a eficácia da isolação acústica não depende do investimento financeiro, mas da identificação precisa da via de entrada do som. De acordo com especialistas da Bob Vila, o ruído penetra no ambiente por três caminhos distintos: através da vibração do vidro, por frestas na estrutura ou por vãos de ar.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бессонница из-за шумных соседей

O diagnóstico da infiltração sonora

A escolha da solução técnica é condicionada pela natureza da falha. Se o morador sente correntes de ar ou percebe que o som da rua entra com a nitidez de uma janela aberta, o problema é de descompressão e falta de vedação. Quando o ruído é de frequência média ou alta e a janela possui apenas um vidro, a falha reside na incapacidade do material de barrar vibrações. Já em cenários de ruídos críticos, como sirenes e tráfego intenso, a necessidade deixa de ser a vedação e passa a ser a criação de uma barreira física densa.

A sequência de execução é rigorosa: a vedação de frestas é a etapa base. Sem ela, qualquer investimento em vidros laminados ou cortinas perde a eficiência, pois o som encontrará o caminho de menor resistência pelas frestas.

Operações de isolamento e custos

Para corrigir a descompressão entre o marco da janela e a parede, utiliza-se o silicone acústico. Diferente do selante comum, este material mantém a elasticidade e não trinca com a variação térmica, preenchendo os vazios que permitem a passagem do ar e do som. O custo é baixo, entre 10 e 20 dólares por tubo, mas a operação exige a remoção completa do selante antigo com espátula para que a nova camada adira corretamente.

Para ruídos moderados, como o tráfego cotidiano, a substituição de vidros simples por vidros duplos altera o índice de transmissão sonora (STC). Enquanto um vidro simples possui STC entre 26 e 28, a configuração dupla eleva esse índice para 35. Para o ouvido humano, esse incremento de 7 unidades representa uma redução da percepção de volume de aproximadamente 87%. O custo dessa intervenção varia de 350 a 900 dólares por janela.

Em casos de poluição sonora severa, a solução técnica é a instalação de um vidro laminado adicional, posicionado a alguns centímetros da janela interna. Essa camada — composta por dois vidros e uma película polimérica interna — cria uma câmara de ar que bloqueia as vibrações. O STC desse sistema sobe para a faixa de 48 a 54, capaz de reduzir o ruído de uma motocicleta (98 dB) para o nível de uma conversa baixa (44 dB). O investimento gira entre 350 e 800 dólares por unidade.

Limites dos acabamentos têxteis

Cortinas de veludo com forro de vinil ou persianas celulares não atuam na interrupção do som que atravessa o vidro. Sua função é a absorção de eco e a mitigação de ruídos internos. Portanto, o uso de tecidos é uma etapa de acabamento e não de isolamento estrutural, sendo viável apenas após a conclusão da vedação e do reforço vítreo.