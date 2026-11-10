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Toalhas de renda viram esferas de Natal: a técnica que garante forma e leveza

Casa & Imóveis

A transformação de toalhas de renda antigas em esferas decorativas para o Natal depende de a base têxtil ser corretamente rígida para sustentar a forma. O resultado final — a leveza visual e a difusão da luz — é condicionado pela aplicação técnica da cola e pelo tempo de cura do material, separando a estética do artesanato da viabilidade estrutural da peça.

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Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
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Materiais e a função de cada componente

Para a execução de cada unidade, a composição exige itens com funções específicas: de 4 a 6 toalhas de renda de algodão (a matéria-prima), um balão de festa (molde temporário), fita adesiva ou filme plástico (barreira de separação), 100 ml de cola PVA e 100 ml de água (agente aglutinante), além de 30 cm de fita de cetim para a suspensão.

Execução e dependências técnicas

A montagem segue uma sequência onde a falha em uma etapa compromete a integridade da obra. Primeiro, o balão deve ser inflado (diâmetro sugerido de 15 a 20 cm) e envolto em filme plástico; essa etapa é crítica para evitar que o tecido adira permanentemente à borracha, impossibilitando a remoção do molde.

A preparação da mistura de cola PVA e água na proporção de 1:1 regula a viscosidade necessária para embeber o tecido sem saturá-lo excessivamente. As toalhas, após imersão e leve compressão para retirar o excesso, devem ser distribuídas sobre a superfície. A sobreposição de 1 a 2 cm entre as bordas dos fragmentos garante a coesão estrutural da esfera. A finalização com a aplicação de cola via pincel reforça a fixação dos padrões rendados.

Cura, extração e riscos operacionais

A peça requer secagem em ambiente seco por um período de 24 a 48 horas. A rigidez total do polímero é a condição necessária para a retirada do balão e do plástico. Apenas após a solidificação completa é que a fita de suspensão deve ser fixada ao topo.

Quanto à operação elétrica, há um risco real de incêndio se forem utilizadas fontes de calor. A estrutura de algodão e PVA é inflamável, portanto, a iluminação deve ser feita exclusivamente com cordões de LED a bateria, que não geram calor. O uso de velas ou chamas abertas é estritamente proibido.

Para a conservação, a peça deve ser mantida em locais secos e armazenada em caixas protegidas, pois a alta umidade do ar pode reativar a base colante, resultando na deformação ou amolecimento da estrutura.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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