Cerca de chapa corrugada sem solda: montagem mecânica com parafusos e abraçadeiras

Instalar um cercado de chapas de aço corrugado (profile sheet) tradicionalmente exige o uso de um arco elétrico, o que demanda habilidades específicas e equipamentos caros. Contudo, existe uma alternativa técnica: a montagem de uma estrutura desmontável utilizando parafusos, abraçadeiras e suportes. Essa abordagem permite que o proprietário do terreno execute os trabalhos de forma independente, utilizando apenas uma furadeira, uma parafusadeira e um jogo de chaves de boca.

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Vantagens da conexão mecânica em relação à soldagem

A opção por não usar soldagem simplifica o processo de instalação e oferece benefícios práticos para a operação de longa duração da cerca:

Facilidade de reparo: se uma seção individual ou uma travessa for danificada, ela pode ser facilmente removida e substituída sem a necessidade de cortar o metal.

se uma seção individual ou uma travessa for danificada, ela pode ser facilmente removida e substituída sem a necessidade de cortar o metal. Preservação da camada protetora: a soldagem remove localmente o revestimento anticorrosivo do metal. A conexão por parafusos elimina o impacto de alta temperatura, mantendo a proteção de fábrica do perfil.

a soldagem remove localmente o revestimento anticorrosivo do metal. A conexão por parafusos elimina o impacto de alta temperatura, mantendo a proteção de fábrica do perfil. Mobilidade: a estrutura fica desmontável, o que é útil caso seja prevista uma reorganização futura do terreno.

Instalação sem soldagem: etapas críticas

O processo de instalação da cerca com fixações mecânicas divide-se em várias etapas, cada uma das quais afeta a estabilidade final da estrutura.

Marcação e instalação dos pilares

Primeiro, determinam-se as posições dos pilares de canto, do portão e da cancela. A distância entre os pilares intermediários é escolhida individualmente: quanto mais alta a cerca e maior a carga de vento na região, mais próximos devem ficar os pilares. O método de fixação dos pilares no solo (concretagem, alvenaria ou cravação) depende exclusivamente do tipo de solo e da profundidade do congelamento do terreno naquela localidade específica.

Montagem da estrutura

Após a fixação segura dos pilares, prendem-se a eles suportes ou abraçadeiras especiais. Nesses fixadores são colocadas as travessas horizontais. Atenção: antes de apertar completamente os parafusos, é necessário verificar a posição de cada viga com uma nível de construção para evitar torções.

Fixação da chapa de aço corrugado

As chapas são fixadas às travessas por meio de parafusos de aço com arruelas de vedação. A montagem é feita sequencialmente com sobreposição de uma onda. Ao apertar, é importante manter o equilíbrio: o parafuso deve pressionar firmemente a chapa, mas não deve deformar o metal nem a borracha da arruela.

Carga de vento e confiabilidade

O principal erro na instalação independente é o uso de metal muito fino para as travessas e pilares, visando economia. O aço corrugado possui alta área de ataque ao vento (não deixa o ar passar), portanto, sob ventos fortes, uma estrutura fraca pode se deformar, independentemente do método de conexão.

Elemento da estrutura Influência Recomendação Espessura do metal das travessas Rigidez do vão Escolha perfis com espessura de parede de no mínimo 1,5 a 2 mm. Qualidade dos fixadores Durabilidade Use parafusos zincados e autoatarracantes com vedação em EPDM. Proteção dos cortes Resistência à corrosão Os pontos de perfuração e os cortes do perfil devem ser obrigatoriamente tratados com tinta anticorrosiva.

Uma cerca montada com parafusos e suportes, desde que a tecnologia seja seguida, não é inferior em durabilidade à soldada. Este método torna a construção acessível para um leigo, permitindo economizar com os serviços de soldados profissionais e o aluguel de equipamentos especiais, obtindo assim um cercado confiável e esteticamente agradável para a casa ou o quintal.