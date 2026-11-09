Por que o volume do casaco de plumas desaparece após a lavagem e como evitá-lo

Os casacos de plumas perdem frequentemente volume após a lavagem: as plumas aglomeram-se e deixam de reter calor. Isto deve-se à física do material: as penas naturais ficam mais pesadas e colam-se umas às outras quando molhadas. Se forem deixadas secar neste estado, a estrutura do enchimento deforma-se irreversivelmente.
Para evitar a aglomeração, é necessário realizar uma ação mecânica durante a lavagem. Coloque duas ou três bolas de ténis ou bolas de plástico especiais no tambor. Ajudam a quebrar os aglomerados de penas e impedem que se acumulem no fundo do casaco. É importante evitar o uso de detergente da roupa comum: não enxagua bem e deposita-se nas fibras, aglomerando-as. Se as plumas parecerem achatadas após a lavagem, pode haver resíduos de detergente. Nesse caso, faça um ciclo de enxaguamento adicional sem adicionar detergente.
Uma jaqueta de plumas que não seque completamente desenvolverá rapidamente um odor bolorento, pelo que o processo de secagem deve ser concluído. O método de secagem determina a rapidez com que o volume é reposto.
Ao utilizar uma máquina de secar roupa, selecione uma temperatura baixa e adicione novamente as bolas de ténis. O ar quente, combinado com o afofamento constante, restaura rapidamente a textura arejada das penas.
Ao secar ao ar livre, estenda o casaco na horizontal sobre a máquina de secar. Evite a luz solar direta e os radiadores quentes, pois o calor excessivo pode tornar as penas quebradiças e o tecido perder a forma. Agite o casaco a cada 2-3 horas, amassando-o com os dedos através do enchimento para permitir que o ar penetre em cada secção.
Se todas as recomendações forem seguidas e o volume não for restaurado, vale a pena verificar a integridade das divisórias internas. Por vezes, o enchimento de penas vaza de uma secção para outra devido a costuras danificadas. Nesse caso, apenas as reparações profissionais podem restaurar a jaqueta à sua forma original.
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Preparo rápido de meia hora que substitui o forno, gerando massa suave e casca dourada.