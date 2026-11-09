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Por que o volume do casaco de plumas desaparece após a lavagem e como evitá-lo

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Os casacos de plumas perdem frequentemente volume após a lavagem: as plumas aglomeram-se e deixam de reter calor. Isto deve-se à física do material: as penas naturais ficam mais pesadas e colam-se umas às outras quando molhadas. Se forem deixadas secar neste estado, a estrutura do enchimento deforma-se irreversivelmente.

Стирка зимней куртки
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Стирка зимней куртки

Para evitar a aglomeração, é necessário realizar uma ação mecânica durante a lavagem. Coloque duas ou três bolas de ténis ou bolas de plástico especiais no tambor. Ajudam a quebrar os aglomerados de penas e impedem que se acumulem no fundo do casaco. É importante evitar o uso de detergente da roupa comum: não enxagua bem e deposita-se nas fibras, aglomerando-as. Se as plumas parecerem achatadas após a lavagem, pode haver resíduos de detergente. Nesse caso, faça um ciclo de enxaguamento adicional sem adicionar detergente.

Secagem e Restauro da Estrutura

Uma jaqueta de plumas que não seque completamente desenvolverá rapidamente um odor bolorento, pelo que o processo de secagem deve ser concluído. O método de secagem determina a rapidez com que o volume é reposto.

Ao utilizar uma máquina de secar roupa, selecione uma temperatura baixa e adicione novamente as bolas de ténis. O ar quente, combinado com o afofamento constante, restaura rapidamente a textura arejada das penas.

Ao secar ao ar livre, estenda o casaco na horizontal sobre a máquina de secar. Evite a luz solar direta e os radiadores quentes, pois o calor excessivo pode tornar as penas quebradiças e o tecido perder a forma. Agite o casaco a cada 2-3 horas, amassando-o com os dedos através do enchimento para permitir que o ar penetre em cada secção.

Se todas as recomendações forem seguidas e o volume não for restaurado, vale a pena verificar a integridade das divisórias internas. Por vezes, o enchimento de penas vaza de uma secção para outra devido a costuras danificadas. Nesse caso, apenas as reparações profissionais podem restaurar a jaqueta à sua forma original.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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