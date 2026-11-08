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Por que polimento com silicone danifica permanentemente móveis de madeira

Casa & Imóveis

Polimento de móveis de madeira é um procedimento técnico que vai além da estética: cria uma barreira protetora que fecha micro poros, reduz o atrito e preserva vernizes ou shellacs contra riscos e acúmulo de poeira. No entanto, a escolha errada do produto pode causar danos permanentes, como camadas pegajosas ou a impossibilidade de futuras restaurações.

Полировка стола
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Полировка стола

Saadet Turlu, fundador da empresa Wow by AlpC, destaca que o resultado depende diretamente do tipo de revestimento protetor. Para itens valiosos e antiguidades, sprays polidores baratos são contraindicados, pois oferecem apenas um efeito de limpeza temporário.

Tipos de produtos e seus riscos

A seleção correta exige a compreensão das diferenças entre as fórmulas disponíveis:

Pastas de cera (base de carnaúba ou cera de abelha) criam o brilho mais profundo e durável. Embora exijam mais esforço na aplicação, oferecem proteção longa. O inconveniente é que a cera pode acumular-se em entalhes, formando resíduos.

Óleos (minerais ou de silicone) são fáceis de aplicar e intensificam a cor da madeira, disfarçando pequenos defeitos. Contudo, deixam uma película oleosa que atrai poeira rapidamente e não formam uma barreira robusta.

Emulsões misturam água, óleos e componentes de limpeza. Removem gordura e sujeira com eficácia, mas possuem propriedades protetoras mínimas. Não são adequadas para itens delicados ou antigos.

Turlu alerta especificamente contra produtos com silicone. Embora forneçam brilho imediato, a substância penetra profundamente nos poros. Isso impede que novas camadas de tinta ou verniz adiram corretamente na superfície futura.

Processo de aplicação

Seguir uma sequência rigorosa é essencial para evitar que partículas de poeira atuem como abrasivos, causando micro riscos na madeira.

Primeiro, limpe a superfície. Remova objetos, passe um pano de microfibra seco para tirar o pó e use cotonetes para limpar cantos e entalhes. Manchas de gordura devem ser removidas com um pano levemente úmido, devendo a madeira secar completamente antes da próxima etapa.

Segundo, realize um teste. Aplique uma pequena quantidade do produto em uma área discreta, como o interior de uma perna ou a parte de baixo de uma prateleira, para verificar se o verniz não fica turvo ou manchado.

Terceiro, aplique o produto. Nunca borrife o polimento diretamente sobre a mobília, pois isso causa escorrimentos. Aplique uma pequena quantidade sobre um pano e espalhe-o na direção das fibras da madeira. Excesso de produto não aumenta a proteção, mas cria uma camada pegajosa difícil de remover.

Por fim, faça o polimento final. Com um pano de microfibra limpo e seco, atrite suavemente na direção das fibras. Se surgirem listras, isso indica excesso de produto ou pressão excessiva sobre o tecido.

Limitações e frequência de manutenção

O polimento é uma manutenção, não uma reparação. Anéis brancos causados por água indicam dano no verniz e requerem restauradores específicos. Manchas escuras sugerem que a umidade penetrou na estrutura da madeira, exigindo restauração profissional.

A frequência de tratamento varia conforme o uso. Mesas de jantar e trabalho devem ser tratadas a cada 1 a 3 meses, enquanto armários, vitrines e prateleiras a cada 3 meses. Entre as sessões, basta remover a poeira regularmente com um pano macio.

Para prolongar a vida útil da mobília, mantenha-a afastada de radiadores e da luz solar direta, que ressecam a madeira e degradam a camada protetora de verniz.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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