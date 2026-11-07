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Como reparar furos, queimaduras e riscos em pisos de linóleo e PVC sem trocar o revestimento

Casa & Imóveis

Um furo causado por uma panela quente, um risco profundo de móveis ou um corte no piso não exigem a substituição de todo o revestimento do ambiente. Defeitos localizados em coberturas elásticas permitem restauração, desde que a técnica seja adequada à natureza química do material para evitar que o remendo se torne visualmente evidente.

Поврежденный деревянный пол
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поврежденный деревянный пол

A distinção técnica entre materiais

O primeiro passo crítico é a identificação do substrato. No uso cotidiano, o termo "linóleo" é aplicado genericamente a revestimentos naturais e sintéticos (PVC), mas, conforme aponta a Forbo, a compatibilidade química entre eles é inexistente. A escolha do adesivo ou solvente errado pode causar a degradação irreversível da superfície.

O linóleo natural (como o Marmoleum) exige compostos aglutinantes específicos para manter sua integridade. Já os revestimentos de PVC (vinílicos) permitem a técnica de "solda a frio" para a vedação de juntas, um procedimento que é tecnicamente incompatível e contraindicado para materiais naturais.

Intervenções em furos e queimaduras profundas

Quando a avaria atravessa a estrutura do material ou deixa resíduos carbonizados, a maquiagem cosmética é insuficiente. A solução técnica é a substituição local do fragmento, seguindo a sequência de dependências operacionais:

A operação começa com a obtenção de material idêntico, preferencialmente sobras da instalação original ou fragmentos retirados de áreas ocultas, como sob armários. Para garantir a precisão geométrica, o fragmento de reparo deve ser posicionado sobre o dano, alinhando rigorosamente o desenho e a direção do padrão. O corte deve ser feito com estilete afiado, atravessando as duas camadas simultaneamente, o que assegura que as bordas do remendo e do piso original coincidam perfeitamente.

Após a remoção da parte danificada e a limpeza rigorosa da base contra poeira e resíduos de cola, aplica-se o adesivo recomendado pelo fabricante. No caso de pisos de PVC, como os da Tarkett, finaliza-se com a solda a frio, que funde quimicamente as bordas do corte, transformando a emenda em uma conexão monolítica.

Restauração de riscos e abrasões superficiais

Se a integridade estrutural foi preservada e apenas a camada protetora superior foi atingida, a extração de fragmentos é desnecessária. Riscos superficiais são tratados com pastas restauradoras ou mastiques na cor do revestimento.

Para o Marmoleum, existe a técnica de extrair uma pequena quantidade de material de uma peça reserva, misturá-la a um agente aglutinante e friccioná-la no risco, equalizando a textura e a pigmentação. É fundamental evitar o uso de sopradores térmicos para "esticar" o material e fechar riscos; sem o controle rigoroso de temperatura e velocidade de aquecimento, o risco é de deformar permanentemente a chapa ou causar novas queimaduras.

Restrições químicas e limitações estruturais

A preservação da camada de proteção e do pigmento depende da exclusão de substâncias agressivas. Não devem ser utilizados acetona, solventes fortes, produtos clorados ou pós abrasivos, pois estes comprometem a resistência química do piso.

Quando o piso apresenta bolhas ou ondulações, a causa raramente é o material, mas sim a base. Bolhas indicam falhas na preparação do contrapiso, como umidade residual ou desagregação da argamassa. Furar a bolha e colá-la é uma medida paliativa; se a causa raiz no contrapiso não for diagnosticada e corrigida, o defeito retornará.

A viabilidade do reparo caseiro é inversamente proporcional à complexidade do desenho do piso. Em áreas de alta visibilidade ou com geometrias complexas, a imprecisão na colagem pode resultar em um impacto visual pior do que o dano original.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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