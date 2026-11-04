Laminado na parede: quando a classe de resistência é desnecessária

A aplicação de piso laminado em paredes é uma alternativa técnica para quem busca resistência ao impacto e durabilidade superior às paredes de papel de parede. No entanto, a viabilidade dessa escolha depende rigorosamente da natureza do ambiente e do estado da superfície, já que a estética do material não anula a sua vulnerabilidade a agentes externos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Строительные материалы для ремонта

Limitações técnicas e escolha do material

O laminado é sensível à umidade e a variações bruscas de temperatura. Isso impõe uma restrição imediata: o material é inadequado para banheiros e deve ser evitado próximo a pias e fogões em cozinhas, sob risco de deformação das placas. Fora dessas áreas críticas, o material oferece vantagem na manutenção e resistência ao desbotamento e a batidas de móveis.

Quanto à especificação técnica, a escolha do material deve priorizar a textura e a espessura em vez da classe de resistência ao desgaste. Como as paredes não sofrem a abrasão típica do tráfego pedestre, painéis de classe 21 a 23 são plenamente suficientes, eliminando a necessidade de investir em classes superiores e mais onerosas.

Métodos de instalação e dependências estruturais

A decisão sobre o método de fixação é ditada pelo nivelamento da parede e pelo objetivo estrutural da obra.

A colagem direta é viável apenas em paredes perfeitamente planas. O processo ocorre de baixo para cima, com a primeira fileira obrigatoriamente alinhada por nível. As placas são instaladas com os encaixes voltados para cima, utilizando a técnica de amarração (estilo tijolo) para garantir a estabilidade. Durante a cura da cola, é indispensável o uso de calços ou perfis metálicos para fixar as placas no lugar.

Quando a parede apresenta irregularidades ou há a necessidade de instalar isolamento térmico e acústico, a instalação sobre estrutura (sarrafos) é a solução técnica adequada. Nesse sistema, fixam-se ripas de madeira verticalmente à parede, servindo de base para as placas. Cada painel é preso à estrutura em três pontos, utilizando parafusos ou pregos de cabeça oculta.

Ambos os processos podem ser executados sem a necessidade de maquinário especializado, desde que a etapa de preparação da base — seja ela nivelada para cola ou estruturada para sarrafos — seja rigorosamente respeitada.