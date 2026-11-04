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Tênis encharcados perdem forma: calor intenso destrói colagem e elasticidade das membranas

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Ao enfrentar a poça de água, o calçado molhado exige uma abordagem que respeite a integridade dos materiais. A tentativa de acelerar o processo por meio de fontes de calor intensas, como radiadores ou secadores, compromete a estrutura da chuteira. A colagem que une a sola perde resistência e as membranas sintéticas perdem forma e elasticidade. A única via segura para preservar a funcionalidade do par é a extração de umidade por absorção e circulação controlada de ar.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Mecânica do dano térmico

Os componentes tecnológicos das calçados esportivos são sensíveis a variações abruptas de temperatura. O calor direto rompe as ligações adesivas, resultando no descolamento da entressola. Além disso, o fluxo de ar quente do secador cria uma ilusão de superfície seca enquanto camadas profundas da palmilha permanecem úmidas, concentrando a umidade onde ela mais prejudica a durabilidade.

Procedimento de secagem por absorção

A preparação inicia-se com a remoção dos cadarços e das palmilhas, que devem ser secas à parte para garantir a ventilação interna do cabedal. Em seguida, a superfície interna do tênis deve ser pressionada com uma toalha seca, focando na região dos dedinhos, onde a absorção é mais lenta.

O interior deve ser preenchido com papel branco ou papel toalha amassado. A pressão deve ser suficiente para absorver a água, mas não excessiva a ponto de deformar o material. É essencial evitar o uso de jornais em calçados claros, pois as tintas de impressão podem manchar permanentemente o tecido. Após uma a duas horas, o papel será saturado e precisa ser substituído por folhas secas.

A circulação de ar complementa a absorção. Posicione os calçados em um local ventilado e utilize um ventilador para movimentar o ar. Este método acelera a evaporação sem submeter os materiais a temperaturas que degradem a estrutura.

Gestão da umidade residual

Em casos de saturação total, a simples troca de papel pode ser insuficiente. Após a remoção da água livre, o uso de insoles específicos para absorção de umidade ajuda a extrair o excesso. Antes de retornar o uso, é imperativo verificar a umidade residual na base dos dedos. A presença de qualquer sensação de úmido indica que a secagem não foi concluída. Usar o calçado antes da secagem completa favorece o crescimento de microrganismos, odor desagradável e atrito na pele. Quando a exposição à água é extrema, a garantia de secagem total em um único ciclo noturno é baixa; nesse cenário, a disponibilidade de um par reserva é a medida mais eficaz.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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