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Como neutralizar o odor de plástico novo em chaleiras elétricas com segurança

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A presença de odor químico ou gosto residual de plástico em chaleiras elétricas novas é um fenômeno comum, geralmente causado por resíduos de materiais de fabricação ou substâncias técnicas utilizadas na montagem do aparelho. Antes de considerar a troca do produto, é possível eliminar esses resíduos através de processos de limpeza específicos para superfícies internas de polímeros e metais.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Métodos de neutralização de resíduos

Para remover impurezas sem danificar a integridade do material, a ação deve focar na neutralização química do odor. O uso de ácido cítrico é indicado para a remoção de aromas persistentes: deve-se preencher o aparelho até a marca máxima, adicionar de 1 a 2 colheres de chá do ácido, ferver a solução e aguardar o resfriamento natural. O processo termina com um enxágue rigoroso e a fervura de uma carga de água limpa para a eliminação de qualquer traço do agente.

Alternativamente, o bicarbonato de sódio atua como um absorvente de odores. A proporção recomendada é de uma colher de sopa por litro de água. O procedimento de fervura e resfriamento é o mesmo, porém exige maior cautela: o bicarbonato gera espuma ativa durante a ebulição, o que impede que a chaleira seja enchida acima do limite máximo para evitar transbordamentos.

Limites de segurança e sinais de defeito

É fundamental distinguir o odor de "estreia" de um defeito estrutural ou material tóxico. A limpeza doméstica não resolve problemas de qualidade do plástico. O aparelho deve ser descartado ou devolvido ao fabricante se forem observados os seguintes indicadores:

  • Persistência do odor químico mesmo após múltiplos ciclos de fervura e limpeza.
  • Manutenção do gosto desagradável na água após a higienização.
  • Sinais críticos de risco, como cheiro de queimado, emissão de fumaça ou deformações visíveis nos componentes plásticos do corpo.

Nestas situações, a tentativa de mascarar o odor com substâncias como vinagre é ineficaz e perigosa. A recomendação técnica é a interrupção imediata do uso e o encaminhamento do produto ao serviço de assistência técnica para diagnóstico de falhas de fabricação.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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