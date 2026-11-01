Por que não devemos enxaguar a louça antes de colocar na máquina?

Instalar uma máquina de lavar louça promete uma economia significativa de recursos: até 8.000 litros de água por ano e cerca de uma hora de tempo livre por dia. No entanto, a eficácia deste eletrodoméstico depende diretamente da sua operação correta. Erros na hora de colocar ou lavar a louça geralmente levam a uma limpeza incompleta, odores desagradáveis ​​e desgaste prematuro dos mecanismos. Vejamos seis problemas comuns e como resolvê-los.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка посудомоечной машины уксусом и содой

A interação de produtos químicos com as superfícies

Muitas pessoas têm o hábito de enxaguar bem a louça na torneira antes de colocá-la na máquina. Isso não só desperdiça água, como também compromete diretamente a qualidade da limpeza. Os detergentes modernos contêm enzimas — proteases e amilases — que quebram proteínas e amidos. Para ativá-las, é necessário um "alvo" na forma de contaminantes orgânicos.

Regra prática: remova os restos de comida maiores (ossos, crostas, sementes) e jogue no lixo, mas não enxágue a gordura e o amido incrustado com água. Se a superfície permanecer "limpa" no sentido doméstico, os produtos químicos não terão onde aderir. Colocar a louça no cesto com resíduos de comida visíveis permite que as enzimas comecem a agir.

Geometria da Carga e Acesso à Água



O posicionamento incorreto dos itens bloqueia o jato de água. Para garantir o contato total entre o jato de água e a superfície, siga estas orientações:

Coloque a louça em pé, voltada para o centro do cesto. É para lá que o braço aspersor direciona o fluxo de água.

Vire xícaras, copos e tigelas fundas de cabeça para baixo para evitar o acúmulo de água com sabão dentro deles.

Coloque assadeiras e panelas grandes nas laterais da grade inferior.

Coloque colheres e garfos com os cabos para baixo e facas com os cabos para cima, garantindo a segurança.

Antes de iniciar o ciclo, verifique manualmente o movimento do braço aspersor. Se as lâminas tocarem a borda da louça ou o cabo de uma frigideira, reposicione os itens. Um mecanismo bloqueado não conseguirá completar o ciclo de lavagem.

Filtragem e Circulação

Um filtro cilíndrico está localizado no fundo da câmara de lavagem, retendo a gordura e as partículas de comida. Ignorar o problema prejudica a circulação da água, causando estagnação e o acúmulo de sujeira na louça limpa.

Semanalmente ou quinzenalmente, desenrosque o filtro manualmente e enxágue-o em água corrente com uma escova macia. Aproveite para limpar a borracha de vedação da porta com um pano úmido, onde o calcário costuma se acumular.

Compatibilidade Química e Dureza da Água

Os tabletes multiuso contêm sal e abrilhantador, mas suas concentrações costumam ser insuficientes para a água dura da torneira, comum na maioria das regiões. O resultado são manchas brancas no vidro e no aço inoxidável.

Mesmo ao usar produtos combinados, é necessário adicionar sal específico em um compartimento separado. Ele regenera o trocador iônico, amaciando a água e protegendo os componentes internos contra o acúmulo de calcário. Um abrilhantador separado ajuda a louça a secar mais rápido e sem pingos.

Zonas de temperatura e materiais

A temperatura da água varia de acordo com a altura: a prateleira inferior fica mais próxima da resistência, portanto, a água é mais quente e a pressão é maior.

Zonas: O que colocar e Justificativa

Prateleira superior: Recipientes de plástico, copos e utensílios de vidro fino. Menor risco de deformação do plástico e danos a itens frágeis.

Prateleira inferior: Panelas, frigideiras e pratos de cerâmica. A alta temperatura e a pressão da água são mais eficazes na remoção de manchas difíceis.

Nunca lave tábuas de madeira (elas racham), ferro fundido (elas enferrujam) ou facas profissionais (elas perdem o fio devido ao superaquecimento).

Manutenção do mecanismo

Com o tempo, as peças internas e as mangueiras ficam obstruídas com gordura e calcário. A manutenção regular evita reparos dispendiosos:

Uma vez por mês, execute um ciclo vazio na temperatura máxima com um produto de limpeza específico para lava-louças. Remova os braços aspersores uma vez por trimestre e limpe os orifícios com um palito.

Inspecione a tela do filtro na mangueira de entrada de água uma vez por ano. Se estiver obstruída com ferrugem dos canos, a pressão da água diminuirá, reduzindo o desempenho da lavagem.

Seguir estas orientações garantirá que suas louças permaneçam brilhantes e prolongará a vida útil do seu eletrodoméstico.