Limão ou vinagre: Bosch e Candy proíbem esses produtos na limpeza da máquina

Um odor de mofo na roupa e manchas escuras na borracha de vedação indicam a necessidade de uma limpeza profunda da sua máquina de lavar. Ao longo dos anos, resíduos de detergente, cabelos e calcário se acumulam dentro da máquina, criando um ambiente propício para o crescimento de mofo. A manutenção regular, uma vez por mês, garante uma lavagem higiênica e prolonga a vida útil do aparelho.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Плесень в стиральной машине

Usando ácido cítrico

Embora o ácido cítrico seja considerado um produto de limpeza doméstico popular, os fabricantes o utilizam com cautela. Antes de usar, consulte as instruções do seu modelo específico.

A Bosch e a Candy proíbem estritamente o uso de ácido cítrico e vinagre, pois ácidos agressivos podem corroer as borrachas de vedação e as juntas, causando vazamentos. A LG permite o uso de ácido para descalcificar a resistência, mas apenas em uma proporção rigorosa: 1 grama do produto para cada 1 litro de água.

Se você decidir usar ácido cítrico, limite a dosagem a aproximadamente 30 gramas, despejando-o no compartimento do detergente. Execute o programa a uma temperatura de 60-90 °C e inclua um ou dois ciclos de enxágue adicionais para remover completamente qualquer resíduo de ácido do sistema. Este procedimento deve ser realizado no máximo uma vez por trimestre.

Limpeza passo a passo

O primeiro passo é limpar a gaveta do detergente, onde manchas secas são a principal fonte de mofo. Remova a gaveta pressionando a trava e deixe-a de molho por 15 minutos em água morna com detergente. Para manchas difíceis, deixe a gaveta de molho por cerca de uma hora em uma solução de ácido cítrico (1 colher de sopa por litro de água). Limpe os cantos de difícil acesso com uma escova de dentes velha, enxágue bem e seque a gaveta antes de reinstalá-la.

A borracha de vedação da porta requer atenção especial, pois cabelos e umidade podem se acumular em suas dobras. Limpe a superfície com um pano de microfibra umedecido com uma solução de água com sabão. Se for detectado mofo preto, aplique uma solução de água sanitária por uma hora e, em seguida, faça uma lavagem completa. Evite usar raspadores de metal para não danificar a borracha e não use água sanitária em punhos coloridos.

O filtro do ralo, que retém moedas, botões e detritos, deve ser limpo a cada 1-2 meses. Ignorar esta etapa resultará na permanência de sujeira removida durante a lavagem de manutenção dentro do sistema. Para limpar, desligue a máquina da tomada, abra a tampa na parte inferior do painel frontal e coloque um recipiente com água embaixo. Drene o líquido pela mangueira de emergência, desrosqueie o filtro no sentido anti-horário, enxágue-o em água corrente e rosqueie-o novamente firmemente.

Segurança e Prevenção

Misturar produtos químicos domésticos é um erro grave na manutenção do seu eletrodoméstico. A Rospotrebnadzor alerta: o uso simultâneo de cloro e ácidos leva à liberação de gás cloro perigoso. Essas etapas de limpeza devem ser separadas por um enxágue.

Para evitar o reaparecimento de odores desagradáveis, siga estas três regras: Deixe sempre a porta e a gaveta ligeiramente abertas para ventilação. Não exceda a dosagem recomendada de detergente para evitar que o excesso de detergente se acumule no tambor e se torne um ambiente propício para a proliferação de bactérias. Uma vez por mês, execute um ciclo de lavagem vazio no ciclo "Algodão" a 90°C para eliminar os microrganismos com água quente.

A limpeza do filtro de entrada de água, um filtro de malha acoplado à mangueira, é menos frequente — uma vez por ano é suficiente para manter uma pressão de água estável no sistema.