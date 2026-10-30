Tela de cristal com bases de garrafa: brilho e limites térmicos

A divisão de ambientes em um apartamento não exige, necessariamente, obras de grande porte ou alto custo. Uma solução prática utiliza as bases de garrafas plásticas transparentes para criar uma tela vertical que imita um painel de cristal. O objetivo é estético: dispersar a luz natural e criar um limite visual sem bloquear a passagem do ar ou da claridade, sendo aplicada em varandas, cantos de trabalho ou entradas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Стеклянная перегородка в интерьере

Estrutura e materiais

A construção depende de materiais acessíveis: garrafas de PET com diâmetro uniforme, fio de nylon resistente (linhas de pesca), contas de vidro transparente, duas barras de madeira para suporte e ferramentas básicas de corte e furação. O processo começa com o corte das bases, que deve ser realizado a 3 ou 4 centímetros da borda inferior. O acabamento da corte é crítico; o uso de lixa fina elimina as rebarbas afiadas, garantindo a segurança ao toque e evitando que o plástico se rasgue durante o manuseio.

A perfuração exige controle. Furos devem ser feitos em lados opostos de cada peça para permitir a passagem do fio. Para evitar que o material se estique ou frature sob a pressão da broca, uma tábua de madeira deve ser posicionada sob a peça durante a operação. Após a furação, as bases são intercaladas com contas de vidro e montadas em cadeias verticais.

Fixação e limitações de uso

As cordas completas são presas firmemente à barra de madeira superior. Uma segunda barra, mais leve, pode ser fixada na extremidade inferior para manter a tensão das linhas e impedir o emaranhamento. Essa estrutura é funcionalmente frágil e não possui propriedades acústicas; ela não isola som nem oferece privacidade visual total, servindo apenas como um marcador de espaço.

A exposição a elementos externos impõe restrições rígidas. O plástico de PET sofre deformação estrutural sob calor direto. Portanto, a instalação próximo a radiadores de aquecimento, ventiladores de calor ou qualquer fonte de ignição é contraindicada. A luz elétrica também requer cuidado: se uma guirlanda de LED for utilizada para destacar o brilho das peças à noite, as lâmpadas devem permanecer externas às bases plásticas. O contato direto entre a fonte de luz e o material pode concentrar calor e causar o amolecimento ou a fusão do acabamento.