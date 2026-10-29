Por que a borra no silicone volta após a limpeza e quando trocar o material

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Manchas pretas no silicone em redor da banheira ou da cabine de duche indicam não só contaminação, mas também o crescimento de bolor. A elevada humidade nestas zonas cria um ambiente propício para a rápida multiplicação de microrganismos. Se as manchas reaparecerem após a limpeza de rotina, isso indica que o bolor penetrou na estrutura do material.

Очистка герметика в ванной комнате
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Очистка герметика в ванной комнате

Causas e Limpeza Inicial

O silicone da casa de banho está constantemente exposto à água. Se a ventilação for inadequada, podem permanecer gotas de água nas juntas, o que favorece o crescimento de bolor. Para remover os depósitos superficiais sem danificar a superfície flexível, utilize um método mecânico com abrasivos suaves.

Misture bicarbonato de sódio e água até formar uma pasta espessa. Aplique a mistura nas áreas contaminadas e esfregue suavemente com uma escova macia ou uma escova de dentes velha. Evite aplicar pressão excessiva, pois os riscos no silicone tornam a superfície porosa, acelerando a contaminação. Após a limpeza, enxague bem qualquer resíduo de pasta com água limpa e seque as juntas com um pano de microfibra.

Se o bicarbonato de sódio não remover as manchas, utilize agentes antifúngicos específicos, seguindo rigorosamente as instruções do fabricante. Nunca misture lixívia com vinagre ou amoníaco, pois isso libertará gases tóxicos. Ao manusear qualquer produto químico, use luvas de proteção e assegure-se de que o ambiente está bem ventilado.

Substituição e prevenção de selantes

Se o bolor permanecer visível após o tratamento, isso indica uma penetração profunda. A limpeza localizada é inútil neste caso. Os sinais de que o vedante precisa de ser completamente substituído incluem fissuras, descolamento do silicone da parede ou perda de elasticidade. Nesta situação, o vedante antigo deve ser completamente removido, a superfície limpa e desinfetada. Só após a superfície estar completamente seca, deve ser aplicado um novo vedante sanitário.

Para evitar o reaparecimento de manchas negras, minimize a acumulação de humidade. Após o banho, deixe a porta da casa de banho ligeiramente aberta e ligue o exaustor. A limpeza a seco diária, passando um pano seco nas articulações, impede a proliferação de bolor. Verificar regularmente as torneiras e mangueiras do chuveiro também é importante: mesmo fugas microscópicas podem criar humidade constante, favorecendo o crescimento de bolor.

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Author`s name Petr Ermilin
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