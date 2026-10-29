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Camisetas e jeans podem se tornar: tapetes artesanais para sua casa de forma simples

Casa & Imóveis

Antigas camisetas e jeans desgastados frequentemente ocupam espaço nos armários sem serem utilizados, mas podem ser transformados em peças funcionais para a casa, como tapetes artesanais. Essa abordagem permite reaproveitar o tecido que, de outra forma, seria descartado, criando itens decorativos práticos sem a necessidade de habilidades avançadas em tricotagem ou ferramentas complexas.

Лоскутное шитье
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лоскутное шитье

Seleção de materiais e textura

A escolha do tecido determina a durabilidade e o conforto da peça final. O tricô de algodão é indicado para áreas de convivência, como sala e quarto, devido à sua maciez e facilidade de corte, oferecendo uma superfície agradável para caminhar descalço. Já o jeans, por ser mais rígido, é mais adequado para tapetes que suportam maior movimentação, como no hall de entrada. Para uma estrutura resistente na zona de entrada, a utilização de cordas como base oferece maior resistência ao desgaste.

Para garantir uniformidade estética, recomenda-se cortar as faixas de tecido com a mesma largura. No caso de tricôs, a largura ideal varia entre 4 e 5 centímetros.

Técnicas de construção

Existem duas abordagens principais: o trançado em trança e o fixação sobre uma base.

O método de trança, que resulta em um produto robusto e lavável, segue estas etapas: as extremidades de três faixas são amarradas com um nó simples e trançadas. O trançado não deve ser apertado em excesso para preservar a maciez do tapete. Conforme as faixas terminam, novas são costuradas à extremidade para atingir o comprimento desejado. A trança é então enrolada em espiral a partir do centro, com as voltas costuradas firmemente por baixo. É essencial monitorar a alinhamento para evitar que o tecido torça ou o tapete fique irregular.

Para quem prefere evitar a costura ao longo do comprimento, o método com base é mais rápido. Uma peça retangular de tecido denso serve como suporte. As tranças já formadas são dispostas paralelamente sobre esta base e fixadas com cola têxtil. Contudo, a ligação por cola é menos durável e pode não resistir a lavagens frequentes. Para aumentar a vida útil dessa versão, é aconselhável reforçar as áreas de união com costuras manuais.

Cuidados e segurança

Para garantir a funcionalidade e segurança da peça, alguns aspectos práticos devem ser considerados. Em pisos lisos, como laminado ou porcelanato, tapetes leves de tecido podem deslizar, representando um risco de queda. O uso de uma base antiderrapante é recomendado para mitigar esse problema. No aspecto visual, tons neutros, como bege e marrom, funcionam melhor em ambientes calmos, enquanto faixas coloridas são mais adequadas para quartos de crianças. A manutenção deve seguir as instruções do tecido, geralmente em modo delicado na lavagem, e a secagem deve ocorrer em posição horizontal, com as bordas aplainadas para evitar deformações.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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