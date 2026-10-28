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Tablet de louça não dissolve: verifique o bloqueio físico antes de chamar técnico

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Quando um ciclo de lavagem termina e o tablet de limpeza permanece intacto na dispensa, a primeira reação é suspeitar de um defeito grave no aparelho. No entanto, essa situação raramente indica uma falha mecânica complexa. Frequentemente, o problema reside em erros simples de carregamento ou na manutenção básica da máquina. Antes de chamar um técnico, é possível identificar e resolver a questão seguindo uma lógica de verificação gradual.

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Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Sintoma e causas prováveis

Em uma máquina funcional, a tampa do compartimento de detergente abre automaticamente durante a lavagem, permitindo que o tablet entre em contato com a água. Se isso não ocorre, o desvio observado pode ser explicado por cinco fatores específicos que limitam a ação física ou química necessária:

O primeiro impedimento é mecânico. Pratos grandes, tábuas de corte ou assadeiras posicionadas muito perto da porta podem bloquear fisicamente a abertura da tampa do compartimento. Sem espaço livre, a peça não se move.

O segundo fator envolve a circulação da água. Se talheres altos ou alças de panelas proeminentes impedem a rotação dos braços de pulverização, a água não se move adequadamente. Sem essa corrente, o detergente não é dissolvido e permanece no local.

A escolha do programa também é um limitante. Ciclos curtos ou rápidos muitas vezes não oferecem tempo suficiente nem a temperatura necessária para a completa dissolução do tablet. Neste caso, o produto simplesmente não tem as condições ambientais para reagir.

Obstruções na sistema hidráulico constituem outra hipótese. Restos de alimentos ou depósitos de calcificação acumulados nos filtros ou nas bicas reduzem a pressão da água. Com fluxo insuficiente, a água não chega aos compartimentos certos para iniciar a lavagem.

Por fim, a condição do próprio produto pode ser a causa. Um tablet que absorveu umidade, uma embalagem danificada ou uma película protetora não solúvel em água que não foi removida podem impedir que o detergente atue, independentemente do funcionamento da máquina.

Diagnóstico seguro e intervenção

Para diferenciar uma falha de carga de uma avaria interna, algumas verificações visuais e manuais são seguras e necessárias. Primeiro, confirme se a tampa do compartimento se move livremente sem ser impedida pela louça. Em seguida, teste manualmente a rotação dos braços de pulverização; eles devem girar em um círculo completo sem tocar em nenhum objeto.

Lave o filtro no fundo da câmara de lavagem. Acúmulo de resíduos ali é uma causa comum para a má circulação da água. Verifique também se a sua modelo exige que o tablet seja colocado em um compartimento seco, seguindo estritamente as instruções do fabricante.

Após essas verificações, inicie um ciclo padrão de lavagem com temperatura entre 50 e 60 °C, utilizando um detergente novo. Esse teste permite observar se a máquina cumpre sua função normal de movimentar água e abrir compartimentos.

É importante notar que o uso de sal para amaciar água e brilho para secar não interferem na mecânica de abertura do compartimento. O sal atua apenas na qualidade da água, e o produto para brilho na formação das gotas após a lavagem. Eles não possuem relação com a dissolução física do tablet.

Se, mesmo após a limpeza dos filtros e a verificação da carga, o problema persistir, a causa pode ser oculta e mais complexa. Isso pode indicar uma falha no elemento de aquecimento, na bomba de circulação ou no próprio mecanismo do dispenser. Nesses casos, a intervenção segura limita-se ao diagnóstico profissional, pois a reparação interna requer ferramentas e conhecimento técnico específicos.

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