Bancadas gastas ganham efeito de mármore sem trocar o móvel

Desgastadas por gordura e sol, as bancadas e portas de cozinha nem sempre exigem a substituição do mobiliário inteiro para recuperar a aparência. Uma alternativa técnica e econômica é a criação de um efeito de mármore sobre as superfícies existentes, um procedimento que preserva a estrutura original da marcenaria enquanto altera a estética do acabamento.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain реставрация древесины

Materiais e lógica de preparação

O processo depende de uma base compatível e de materiais que garantam a adesão e a proteção química. A lista de insumos inclui uma tinta acrílica clara (base), uma glaze decorativa, fita de mágico, rolo, pincel fino (ou pena), tecido macio e um selante transparente resistente.

A escolha das cores define o tipo de pedra simulada: a combinação de base branca com veios cinzentos reproduz o mármore Carrara, enquanto a base bege com elementos castanhos imita pedras naturais mais quentes. Antes de aplicar qualquer camada, a superfície deve estar livre de oleosidade e sujeira. Após a limpeza e a secagem completa, é necessário lixar levemente o acabamento. Se a superfície for excessivamente lisa, a aplicação de uma camada de primer é obrigatória para assegurar a ligação mecânica da tinta com o substrato, evitando o descascamento futuro.

Execução das camadas

A base é aplicada com rolo, devendo secar totalmente antes da etapa decorativa. Para criar a textura de pedra, prepara-se uma mistura de tinta, glaze e água na proporção de 1:3:1. Essa mistura é aplicada em pequenas áreas e imediatamente esfregada com o tecido macio, o que gera as transições de cor características do mármore. Em seguida, com pincel fino, desenham-se os veios utilizando tinta cinza ou marrom. Para um resultado realista, as linhas não podem ser perfeitamente retas; devem variar em espessura, curvar-se e interromper-se. Enquanto a tinta ainda está úmida, é possível suavizar os contornos.

Proteção e limitações

O passo final é a aplicação de várias camadas de selante transparente. É fundamental que o produto escolhido resista à umidade, produtos de limpeza e variação térmica. Contudo, mesmo com a proteção química, a superfície pintada não suporta calor extremo. Não se deve colocar panelas diretamente sobre a bancada reformada, pois a resistência ao impacto térmico é inferior à de uma superfície original ou revestida com materiais duros. Para calibrar a técnica e evitar erros no móvel principal, recomenda-se testar o desenho e a mistura de cores em uma tábua descartável antes da aplicação definitiva.