Guia prático para desmontar e reconfigurar móveis modulares antigos em casa

A parede modular da era soviética, muitas vezes percebida como um obstáculo estético que reduz a sensação de amplitude, esconde frequentemente uma estrutura de madeira ou aglomerado com densidade e resistência que superam a de muitos móveis atuais. A questão central não é a aparência datada, mas a viabilidade técnica do corpo do móvel para suportar uma reconfiguração funcional sem comprometer a estabilidade.

Photo: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain Гостиная в стиле СССР

A decisão de restaurar depende de uma verificação prévia das condições estruturais. Se o interior apresentar placas inchadas pela umidade, fixações desmoronadas ou vestígios de mofo nas partes inferiores ou de fundo, a intervenção deve ser interrompida. Nesses casos, a matéria-prima perdeu suas propriedades mecânicas, e qualquer novo acabamento apenas mascara uma falha estrutural. A restrição real está na integridade das conexões: se as juntas não podem ser refeitas, a peça não suporta o uso diário.

Quando o corpo é íntegro, a transformação começa pela desmontagem. A monoliticidade que torna o móvel pesado visualmente é removida ao separá-lo em módulos independentes. As seções inferiores tornam-se bases para televisores, os compartimentos estreitos convertem-se em estantes livres e os módulos com vidro viram exposições para objetos ou louças. Antes de aplicar ferramentas, é necessário fotografar o conjunto, medir cada unidade individualmente e traçar um plano em papel. Essa etapa de mapeamento define como os novos módulos se posicionarão no espaço, evitando sobreposições e garantindo que a distribuição de peso respeite a capacidade de carga de cada peça.

Para reduzir a massa visual, a base do móvel precisa de alteração. O rodapé sólido original, que ancora o móvel ao chão, pode ser substituído por pés, caso a estrutura inferior suporte a mudança de ponto de apoio. Essa modificização exige atenção à resistência do assoalho do móvel; módulos altos e estreitos devem ser fixados à parede para prevenir tombamentos. A troca das alças por modelos discretas, em metal ou madeira lisa, elimina a ornamentação excessiva. Remover algumas portas opacas e convertê-las em nichos abertos também ajuda a quebrar o volume, mas exige que as prateleiras restantes tenham a rigidez para sustentar livros ou objetos sem flexionar.

A superfície dos painéis, muitas vezes revestida com folheado natural, não deve ser coberta com pinturas densas se o objetivo é manter a textura da madeira. O processo requer a remoção cuidadosa do verniz antigo e a aplicação de óleos ou ceras. A lixagem deve ser leve, pois a camada de folheado é fina; abrasivos agressivos podem rasgar a pele da madeira até a base de fibra. A combinação de um corpo claro com painéis em madeira natural cria um contraste que reduz a percepção de peso. Durante todo o processo de desmontagem e lixamento, é indispensável o uso de equipamentos de proteção individual, como máscaras contra poeira e óculos, além de garantir a ventilação adequada do ambiente para dissipar vapores e partículas suspensas.